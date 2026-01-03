تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
قد تُبتر يده.. هجوم عنيف من كلب على طفل مصري (صور)

Lebanon 24
03-01-2026 | 16:23
شهدت منطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، مساء السبت، حادثة أثارت قلقًا واسعًا بعدما تعرّض طفل يُدعى آدم محمد مصطفى (8 سنوات) لهجوم من كلب ضال، ما تسبب بإصابته بجروح خطيرة في الذراع الأيسر استدعت تدخّلًا طبيًا عاجلًا.

وبحسب إفادة شقيقة الطفل، كان آدم متجهًا لشراء العشاء لوالدته حين باغته الكلب وهاجمه، ما أدى إلى جروح قطعية في ذراعه. ونُقل الطفل إلى مستشفى السلام في بورسعيد لتلقي الرعاية اللازمة، حيث تلقى المصل الخاص بالعقر، فيما أشار الأطباء إلى وجود قطع في الأوتار والأوردة، وأن حالته تحتاج إلى عناية دقيقة، محذرين من أن أي تلوث قد يفاقم الوضع.

وأشعلت الواقعة موجة غضب بين أهالي بورسعيد على مواقع التواصل، مع مطالبات بالتحرك السريع للسيطرة على الكلاب الضالة، وتكثيف الحملات الميدانية والتعامل الفوري مع البلاغات، ووضع حلول تمنع تكرار حوادث مماثلة خصوصًا في المناطق السكنية.


وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى حادثة سابقة تعرّض فيها القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، للعقر من كلب ضال يوم 23 كانون الأول، خلال خروجه من محيط مستشفى بورسعيد العام، حيث تلقى المصل والإسعافات اللازمة، ووجّه نداءً للمسؤولين محذرًا من استمرار خطر انتشار الكلاب الضالة في الشوارع. (نيوز رووم)
