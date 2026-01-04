أثناء طقوس "طرد الأرواح الشريرة".. هكذا قتلت أم ابنتها!

أصدرت محكمة في بمقاطعة حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على امرأة وأحد أفراد عائلتها، بعد وفاة ابنتها الكبرى عن طريق الخطأ خلال طقوس لطرد الأرواح الشريرة ، بحسب ما نقلت صحيفة "ساوث بوست".





ووفقًا للسلطات، كانت الأم وابنتها مقتنعتين بأن هذه الطقوس ستخلص الأسرة من الأرواح الشريرة، بعد أن ادعت الابنة الصغرى أنها مسكونة.





خلال الطقوس، ضغطت الأم والأخت على صدر الشابة وسكبتا الماء في حلقها لتحفيز التقيؤ، ما أدى إلى فقدانها للوعي ونزف فموي، وتوفيت في اليوم التالي.





رأت المحكمة أن الوفاة نجمت عن الإهمال، رغم غياب أي نية للقتل، وأخذت في الاعتبار تعاونهما مع التحقيق وندمهما عند النطق بالحكم. (آرم نيوز)

Advertisement