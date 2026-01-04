تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
أثناء طقوس "طرد الأرواح الشريرة".. هكذا قتلت أم ابنتها!
Lebanon 24
04-01-2026
|
00:03
أصدرت محكمة في
مدينة شنتشن
بمقاطعة
غوانغدونغ
الصينية
حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على امرأة وأحد أفراد عائلتها، بعد وفاة ابنتها الكبرى عن طريق الخطأ خلال طقوس لطرد الأرواح الشريرة
في المنزل
، بحسب ما نقلت صحيفة "ساوث
تشاينا مورنينغ
بوست".
ووفقًا للسلطات، كانت الأم وابنتها مقتنعتين بأن هذه الطقوس ستخلص الأسرة من الأرواح الشريرة، بعد أن ادعت الابنة الصغرى أنها مسكونة.
خلال الطقوس، ضغطت الأم والأخت على صدر الشابة وسكبتا الماء في حلقها لتحفيز التقيؤ، ما أدى إلى فقدانها للوعي ونزف فموي، وتوفيت في اليوم التالي.
رأت المحكمة أن الوفاة نجمت عن الإهمال، رغم غياب أي نية للقتل، وأخذت في الاعتبار تعاونهما مع التحقيق وندمهما عند النطق بالحكم. (آرم نيوز)
