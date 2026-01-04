هذا السبب قد يكون وراء وفاة ابنة تومي لي جونز!

أعلنت مجلة " " المتخصصة في أنها حصلت على تسجيل صوتي يشير إلى أن فيكتوريا، ابنة الممثل الأميركي ، قد تكون فارقت الحياة بسبب "جرعة زائدة".





وتم العثور على جثة فيكتوريا جونز البالغة من العمر 34 عامًا في الأول من يناير بفندق " " في سان .





وعلقت العائلة في بيان للمجلة حول وفاة فيكتوريا قائلة: "نُقدّر جميع الكلمات والدعوات الطيبة"، مضيفة "نرجو منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب. شكرًا لكم".





وفي التسجيل الصوتي، صُنّف البلاغ المتعلق بالحادثة التي تورطت فيها فيكتوريا على أنه "رمز 3 لجرعة زائدة، تغير اللون".

في حالات الجرعات الزائدة من المخدرات، يشير "تغير اللون" إلى الزرقة التي تتعلق بانخفاض مستويات الأكسجين في .





وتم القبض على فيكتوريا مرتين على الأقل في العام الماضي، وفقًا لسجلات المحكمة، بتهمة حيازة المخدرات.





وأفاد مصدرٌ في الشرطة أنهم لا يشتبهون في وجود شبهة جنائية في وفاة فيكتوريا، لكن لم يتم الإعلان عن السبب الرسمي لوفاتها بعد. (آرم نيوز)