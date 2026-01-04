تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

في العراق... سرق سيارة خلال تجربتها!

Lebanon 24
04-01-2026 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1463737-639031458993793759.jpg
Doc-P-1463737-639031458993793759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لجأ لصٌ في العراق لسرقة سيارة في العاصمة بغداد، عقب تواصله مع صاحب السيارة الذي عرض مركبته للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفقا على اللقاء لإتمام الصفقة.

وأثناء اللقاء، طلب المتهم من صاحب السيارة فحصها، واستغل الموقف حينها واستولى عليها ولاذ بالفرار بها إلى جهة مجهولة.

وتقدّم صاحب السيارة على الفور ببلاغ إلى الجهات المختصة، وباشرت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري لتحديد هوية المتهم ومكانه.
 
وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الشرطة عن القبض على المتهم الذي اعترف بعملية السرقة، وضُبطت السيارة المسروقة في إحدى مناطق العاصمة. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في ليلة الميلاد.. سرق سيارة الشرطة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار السياسي للمرشد الإيراني: شعبنا يدرك جيدا تجربة الإنقاذ الأميركية من العراق وأفعانستان إلى غزة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى العراق: نزع السلاح في العراق يجب أن يكون شاملا وأن ينفذ من خلال إطار وطني واضح وملزم
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

قيادة الشرطة

ارم نيوز

بغداد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-01-04
Lebanon24
13:52 | 2026-01-04
Lebanon24
13:17 | 2026-01-04
Lebanon24
09:44 | 2026-01-04
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04
Lebanon24
07:36 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24