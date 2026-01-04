تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
في العراق... سرق سيارة خلال تجربتها!
Lebanon 24
04-01-2026
|
10:49
photos
لجأ لصٌ في
العراق
لسرقة سيارة في العاصمة
بغداد
، عقب تواصله مع صاحب السيارة الذي عرض مركبته للبيع عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، واتفقا على اللقاء لإتمام الصفقة.
وأثناء اللقاء، طلب المتهم من صاحب السيارة فحصها، واستغل الموقف حينها واستولى عليها ولاذ بالفرار بها إلى جهة مجهولة.
وتقدّم صاحب السيارة على الفور ببلاغ إلى الجهات المختصة، وباشرت
الأجهزة الأمنية
عمليات البحث والتحري لتحديد هوية المتهم ومكانه.
وفي وقت لاحق، أعلنت
قيادة الشرطة
عن القبض على المتهم الذي اعترف بعملية السرقة، وضُبطت السيارة المسروقة في إحدى مناطق العاصمة. (ارم نيوز)
