في العراق... سرق سيارة خلال تجربتها!

لجأ لصٌ في لسرقة سيارة في العاصمة ، عقب تواصله مع صاحب السيارة الذي عرض مركبته للبيع عبر ، واتفقا على اللقاء لإتمام الصفقة.



وأثناء اللقاء، طلب المتهم من صاحب السيارة فحصها، واستغل الموقف حينها واستولى عليها ولاذ بالفرار بها إلى جهة مجهولة.



وتقدّم صاحب السيارة على الفور ببلاغ إلى الجهات المختصة، وباشرت عمليات البحث والتحري لتحديد هوية المتهم ومكانه.

وفي وقت لاحق، أعلنت عن القبض على المتهم الذي اعترف بعملية السرقة، وضُبطت السيارة المسروقة في إحدى مناطق العاصمة. (ارم نيوز)