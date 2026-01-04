من جديد في "بابل"… عودة مسرحية عراقية كلاسيكية إلى الضوء

تعود المسرحية اهمس في أذني السليمة إلى الخشبة بعد نحو أربعين عامًا على عرضها الأول، لكن برؤية إخراجية جديدة ومغايرة، بعدما كانت قد حصدت جوائز محلية عند تقديمها في ثمانينيات القرن الماضي.



ومن المقرّر عرض العمل في مدينة بابل، في مقر نقابة الفنانين ، وهو مقتبس عن نص عالمي للكاتب الأميركي وليم هانلي، ويُعد من أوائل أعماله المسرحية.



وأعلنت النقابة أنّ العروض ستمتد لثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء المقبل، على أن تبلغ مدة ساعة واحدة. ويتناول النص قضايا إنسانية من خلال شخصيتين مسنّتين هما " " و"تشارلي"، بترجمة القاص لطيف ناصر حسين.



العمل من إعداد وإخراج حبيب، ويشاركه البطولة الفنان أحمد عباس، إلى جانب مجموعة من الممثلين.



وكانت المسرحية قد عُرضت للمرة الأولى عام 1986 ضمن مهرجان منتدى المسرح للمسرحيات التجريبية، ونالت حينها جائزة الإخراج الثانية وجائزة أفضل ممثل. وفي تعليق له على إعادة تقديمها، أكد المخرج أن النص لا يزال صالحًا لكل زمان ومكان، لما يحمله من قيمة إنسانية تجعله ضمن مصاف النصوص المسرحية العالمية الخالدة.

