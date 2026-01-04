تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

من جديد في "بابل"… عودة مسرحية عراقية كلاسيكية إلى الضوء

Lebanon 24
04-01-2026 | 16:41
تعود المسرحية العراقية اهمس في أذني السليمة إلى الخشبة بعد نحو أربعين عامًا على عرضها الأول، لكن برؤية إخراجية جديدة ومغايرة، بعدما كانت قد حصدت جوائز محلية عند تقديمها في ثمانينيات القرن الماضي.

ومن المقرّر عرض العمل في مدينة بابل، في مقر نقابة الفنانين العراقيين، وهو مقتبس عن نص عالمي للكاتب الأميركي وليم هانلي، ويُعد من أوائل أعماله المسرحية.

وأعلنت النقابة أنّ العروض ستمتد لثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء المقبل، على أن تبلغ مدة العرض ساعة واحدة. ويتناول النص قضايا إنسانية من خلال شخصيتين مسنّتين هما "ماكس" و"تشارلي"، بترجمة القاص لطيف ناصر حسين.

العمل من إعداد وإخراج محمد حسين حبيب، ويشاركه البطولة الفنان أحمد عباس، إلى جانب مجموعة من الممثلين.

وكانت المسرحية قد عُرضت للمرة الأولى عام 1986 ضمن مهرجان منتدى المسرح للمسرحيات التجريبية، ونالت حينها جائزة الإخراج الثانية وجائزة أفضل ممثل. وفي تعليق له على إعادة تقديمها، أكد المخرج أن النص لا يزال صالحًا لكل زمان ومكان، لما يحمله من قيمة إنسانية تجعله ضمن مصاف النصوص المسرحية العالمية الخالدة.
