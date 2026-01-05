في المزاد الاول لعام 2026.. سمكة تونة تباع بـ3.2 مليون دولار في طوكيو

بيعت سمكة تونة ذات زعانف زرقاء تزن 243 كيلوغراماً (535 رطلاً) بسعر قياسي بلغ 510 ملايين ين (3.2 مليون دولار) في المزاد الأول لعام 2026 في سوق تويوسو للأسماك بطوكيو.

كان صاحب أعلى عرض للسمكة الثمينة في المزاد الذي أقيم قبل فجر اليوم الاثنين هو شركة "كيومورا"، التي يدير مالكها سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة.



وحطم كيمورا، الذي غالباً ما فاز في الماضي بالمزاد السنوي، الرقم القياسي السابق البالغ 334 مليون ين (2.1 مليون دولار) الذي سجله هو نفسه في عام 2019.

وتم اصطياد السمكة الباهظة الثمن قبالة ساحل أوما في شمال ، المشهورة بأنها موطن للتونة عالية الجودة.



وتباع المئات من أسماك التونة يومياً في المزاد الصباحي الباكر، لكن الأسعار تكون أعلى بكثير من المعتاد لتونة أوما، خاصة في مزاد العام الجديد الاحتفالي.



ونظراً لشعبية التونة في أطباق السوشي والساشيمي، كانت تونة الزعانف الزرقاء في المحيط في السابق من الأنواع المهددة بالانقراض، لكن أعدادها بدأت في التعافي بعد جهود الحفاظ عليها.