تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بعد صور أثارت ضجة… توضيح رسمي بشأن أشجار "الغابة المتحجرة"

Lebanon 24
05-01-2026 | 14:34
A-
A+
Doc-P-1464272-639032456595485198.jpg
Doc-P-1464272-639032456595485198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنهت السلطات المصرية الجدل الذي أثارته صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت وجود جذوع أشجار متحجرة في عدد من الشوارع، وقيل إنها تعود إلى محمية "الغابة المتحجرة" شرق القاهرة، وهي إحدى أبرز المعالم الجيولوجية في البلاد.

وكانت الصور قد أثارت موجة انتقادات، إذ اعتبر ناشطون أنها توثّق تعديًا على أشجار متحجرة يتجاوز عمرها 35 مليون سنة داخل نطاق المحمية، ما دفع إلى مطالبات بتوضيح رسمي حول ملابسات ما جرى.

وفي هذا السياق، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن حماية الثروات الجيولوجية تُعد من أولويات الدولة، موضحًا أنه جرى التنسيق مع وزارة البيئة للتحقق من الواقعة ميدانيًا. وبيّن أن المعاينة أظهرت أن الموقع الذي ظهرت فيه الجذوع يقع خارج الحدود الرسمية الحالية للمحمية، وفق الخرائط المعتمدة.

وأشارت وزارة البيئة إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ إجراءات علمية لنقل الأشجار المتحجرة وإعادتها إلى نطاق المحمية، عبر إنشاء متحف مفتوح يتيح عرضها بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التراث الجيولوجي والحفاظ عليه.

وشدد المركز الإعلامي على التزام وزارة البيئة بتطبيق القوانين والمعايير البيئية خلال عمليات النقل والتجميع، مع الاستمرار في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رُصدت أي مخالفات.

وأكدت السلطات في ختام بيانها أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الجيولوجي يمثل واجبًا وطنيًا، وحقًا للأجيال المقبلة، في إطار استراتيجية أوسع لصون ثروات مصر الطبيعية.

وتُعد محمية "الغابة المتحجرة" في القاهرة الجديدة من أندر المواقع الجيولوجية عالميًا، إذ تعود إلى عصر الأوليجوسين قبل نحو 35 مليون سنة، وتضم جذوع أشجار تحولت إلى صخور بفعل العوامل الطبيعية، ما يمنحها قيمة علمية وتاريخية فريدة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نفوق مواشي يثير ضجة في مصر.. والزراعة توضح
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صور مُسربة لهيثم طبطبائي تثير ضجة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة أثارت ضجّة كبيرة... "نتنياهو" ينتظر في طابور للحصول على الخبز في إيران!
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تواصله ولقائه مع "أبو عمر".. توضيح من الحريري
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:29:35 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

المركز الإعلامي

مجلس الوزراء

وزارة البيئة

القاهرة

المصرية

التزام

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:47 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:15 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:10 | 2026-01-05
Lebanon24
15:47 | 2026-01-05
Lebanon24
13:34 | 2026-01-05
Lebanon24
10:15 | 2026-01-05
Lebanon24
08:21 | 2026-01-05
Lebanon24
06:39 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24