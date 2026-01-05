بعد صور أثارت ضجة… توضيح رسمي بشأن أشجار "الغابة المتحجرة"

أنهت السلطات الجدل الذي أثارته صور متداولة على ، أظهرت وجود جذوع أشجار متحجرة في عدد من الشوارع، وقيل إنها تعود إلى محمية "الغابة المتحجرة" شرق ، وهي إحدى أبرز المعالم الجيولوجية في البلاد.



وكانت الصور قد أثارت موجة انتقادات، إذ اعتبر ناشطون أنها توثّق تعديًا على أشجار متحجرة يتجاوز عمرها 35 مليون سنة داخل نطاق المحمية، ما دفع إلى مطالبات بتوضيح رسمي حول ملابسات ما جرى.



وفي هذا السياق، أكد لمجلس الوزراء أن حماية الثروات الجيولوجية تُعد من أولويات الدولة، موضحًا أنه جرى التنسيق مع للتحقق من الواقعة ميدانيًا. وبيّن أن المعاينة أظهرت أن الموقع الذي ظهرت فيه الجذوع يقع خارج الحدود الرسمية الحالية للمحمية، وفق الخرائط المعتمدة.



وأشارت وزارة البيئة إلى أنها تعمل حاليًا على تنفيذ إجراءات علمية لنقل الأشجار المتحجرة وإعادتها إلى نطاق المحمية، عبر إنشاء متحف مفتوح يتيح عرضها بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية التراث الجيولوجي والحفاظ عليه.



وشدد المركز الإعلامي على وزارة البيئة بتطبيق القوانين والمعايير البيئية خلال عمليات النقل والتجميع، مع الاستمرار في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رُصدت أي مخالفات.



وأكدت السلطات في ختام بيانها أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الجيولوجي يمثل واجبًا وطنيًا، وحقًا للأجيال المقبلة، في إطار استراتيجية أوسع لصون ثروات مصر الطبيعية.



وتُعد محمية "الغابة المتحجرة" في القاهرة الجديدة من أندر المواقع الجيولوجية عالميًا، إذ تعود إلى عصر الأوليجوسين قبل نحو 35 مليون سنة، وتضم جذوع أشجار تحولت إلى صخور بفعل العوامل الطبيعية، ما يمنحها قيمة علمية وتاريخية فريدة.





