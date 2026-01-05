تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
توقيف نجم "شراب التوت" دوغوكان غونغور في حملة تركية ضد المخدرات
Lebanon 24
05-01-2026
|
23:00
أوقفت الشرطة
التركية
، اليوم الاثنين، الممثل
التركي
دوغوكان غونغور، أحد أبرز نجوم مسلسل
شراب التوت
، ضمن حملة أمنية واسعة استهدفت عدداً من المشاهير بتهم تتعلق بالمخدرات.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحملة شملت 24 موقوفاً، ووجّهت إليهم تهم حيازة وتعاطي مواد مخدرة أو منشطة، وتسهيل استخدامها، إضافة إلى شبهات أخرى. وأفادت بأن الموقوفين سيخضعون لفحوصات طبية تشمل عينات دم وبول وشَعر، تمهيداً للتحقيق معهم، على أن يُفرج عنهم لاحقاً ما لم تقرر
النيابة
توقيف بعضهم.
وتُعد هذه الحملة الأحدث ضمن سلسلة إجراءات نفذتها السلطات التركية منذ تشرين الأول الماضي ضد شخصيات معروفة في الوسط الفني والإعلامي، على خلفية قضايا مخدرات، أسفرت في بعض الحالات عن نتائج إيجابية في الفحوصات.
ويبلغ غونغور 30 عاماً، وحقق شهرة واسعة بعد دوره في مسلسل «شراب التوت» الذي عُرض عام 2022، كما شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية أخرى، إضافة إلى مسرحيات شكّلت بدايته الفنية.
متفرقات
