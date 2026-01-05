مسلح يطلق النار على مروحية في لوس أنجلوس… وكلب ينهي المواجهة (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لافت لحظة قيام مسلح بإطلاق النار على طائرة هليكوبتر تابعة لشرطة ، قبل أن تنتهي المواجهة بتدخل كلب بوليسي أجبره على الاستسلام.



وتعود الحادثة إلى 20 تشرين الثاني، حين تلقت الشرطة بلاغًا عن اعتداء باستخدام سلاح قاتل، ما استدعى إرسال دوريات أرضية ومروحية لملاحقة المشتبه به. وخلال تحليق الطائرة فوق موقعه، أقدم المسلح على إطلاق ما بين ثلاث إلى خمس طلقات نارية باتجاهها، في مشهد التقطته كاميرات الشرطة الجوية.



ويُظهر الفيديو لحظة تصعيد خطيرة عندما صوّب المشتبه به بندقيته نحو المروحية، قبل أن تطلق الشرطة كلبها المدرب، الذي انقض عليه وسيطر عليه، ما أدى إلى إنهاء مواجهة استمرت قرابة أربع ساعات.



ونُقل المشتبه به إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج بعد إصابته بعضة الكلب، قبل أن يتم توقيفه رسميًا وتوجيه تهمة الاعتداء بسلاح قاتل على ضابط شرطة إليه.

