تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
دعوى قضائيّة ضدّ "ماكدونالدز" بسبب "شطيرة"... ما القصة؟
Lebanon 24
06-01-2026
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت شطيرة "ماكريب" الشهيرة من "
ماكدونالدز
" جدلًا قانونياً بعد رفع أربعة عملاء دعوى قضائية في شمال إلينوي، زاعمين أن طريقة تسويق المنتج "تخدع العملاء".
وشككت الدعوى في اسم المنتج، معتبرة أنه "حيلة تسويقية متعمدة"، وأن الشطيرة "لا تحتوي فعليًا على أي لحم ضلع خنزير"، رغم شكلها المميز.
كما أشارت الدعوى إلى أن "ماكريب" يُعدّ من بين أغلى العناصر الفردية في بعض الفروع، حيث تصل تكلفته إلى 7.89 دولار، معتبرة أن التسويق المتعلق بالجودة وشخصية المنتج "محرف ومضلل".
وفي هذا السياق، ردت "ماكدونالدز" على الدعوى من خلال بيان رسمي، مؤكدة أن الادعاءات "تشوه الحقائق وغير دقيقة"، مشددة على أن "جودة الأغذية وسلامتها في صميم كل ما نقوم به".
وأضافت الشركة أن ماكريب "مصنوع من لحم خنزير بنسبة 100٪ ومصدره هو مزارع وموردون أميركيون"، وأنها لطالما كانت شفافة بشأن مكونات القائمة حتى يتمكن العملاء من اتخاذ قراراتهم بشكل واعٍ. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟
Lebanon 24
"غوغل" تواجه دعوى قضائية.. ما القصة؟
06/01/2026 16:16:25
06/01/2026 16:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين".. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد قناة "بي بي سي"
Lebanon 24
بسبب الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين".. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد قناة "بي بي سي"
06/01/2026 16:16:25
06/01/2026 16:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تصريحٍ... دعوى قضائيّة ضدّ فنان سوريّ
Lebanon 24
بسبب تصريحٍ... دعوى قضائيّة ضدّ فنان سوريّ
06/01/2026 16:16:25
06/01/2026 16:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول
Lebanon 24
روسيا ترفع دعوى ضد "يوروكلير" تطالب بتعويض 229 مليار دولار إثر تجميد الأصول
06/01/2026 16:16:25
06/01/2026 16:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكدونالدز
ارم نيوز
دونالد
ماكري
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر
Lebanon 24
حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر
08:19 | 2026-01-06
06/01/2026 08:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر.. حبس متهم بقتل زوجة والده
Lebanon 24
في مصر.. حبس متهم بقتل زوجة والده
07:36 | 2026-01-06
06/01/2026 07:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بمساعدة من شقيقه.. ربح اللوتو وأصبح مليونيرا
Lebanon 24
بمساعدة من شقيقه.. ربح اللوتو وأصبح مليونيرا
06:47 | 2026-01-06
06/01/2026 06:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال ليلة الميلاد.. حادث سير يودي بحياة طفلة وجدتها
Lebanon 24
خلال ليلة الميلاد.. حادث سير يودي بحياة طفلة وجدتها
06:38 | 2026-01-06
06/01/2026 06:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كيم جونغ أون يغرس شجرة لتخليد ذكرى جنود كوريا الشمالية
Lebanon 24
كيم جونغ أون يغرس شجرة لتخليد ذكرى جنود كوريا الشمالية
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:19 | 2026-01-06
حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر
07:36 | 2026-01-06
في مصر.. حبس متهم بقتل زوجة والده
06:47 | 2026-01-06
بمساعدة من شقيقه.. ربح اللوتو وأصبح مليونيرا
06:38 | 2026-01-06
خلال ليلة الميلاد.. حادث سير يودي بحياة طفلة وجدتها
06:00 | 2026-01-06
كيم جونغ أون يغرس شجرة لتخليد ذكرى جنود كوريا الشمالية
05:15 | 2026-01-06
بايدن يتقاضى على أعلى معاش رئاسي في التاريخ
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 16:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 16:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 16:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24