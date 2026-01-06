دعوى قضائيّة ضدّ "ماكدونالدز" بسبب "شطيرة"... ما القصة؟

أثارت شطيرة "ماكريب" الشهيرة من " " جدلًا قانونياً بعد رفع أربعة عملاء دعوى قضائية في شمال إلينوي، زاعمين أن طريقة تسويق المنتج "تخدع العملاء".



وشككت الدعوى في اسم المنتج، معتبرة أنه "حيلة تسويقية متعمدة"، وأن الشطيرة "لا تحتوي فعليًا على أي لحم ضلع خنزير"، رغم شكلها المميز.



كما أشارت الدعوى إلى أن "ماكريب" يُعدّ من بين أغلى العناصر الفردية في بعض الفروع، حيث تصل تكلفته إلى 7.89 دولار، معتبرة أن التسويق المتعلق بالجودة وشخصية المنتج "محرف ومضلل".

وفي هذا السياق، ردت "ماكدونالدز" على الدعوى من خلال بيان رسمي، مؤكدة أن الادعاءات "تشوه الحقائق وغير دقيقة"، مشددة على أن "جودة الأغذية وسلامتها في صميم كل ما نقوم به".

وأضافت الشركة أن ماكريب "مصنوع من لحم خنزير بنسبة 100٪ ومصدره هو مزارع وموردون أميركيون"، وأنها لطالما كانت شفافة بشأن مكونات القائمة حتى يتمكن العملاء من اتخاذ قراراتهم بشكل واعٍ. (ارم نيوز)