تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

خلال ليلة الميلاد.. حادث سير يودي بحياة طفلة وجدتها

Lebanon 24
06-01-2026 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1464540-639033037133206419.png
Doc-P-1464540-639033037133206419.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت طالبة في السنة الثانية وجدتها إثر حادث سير وقع في ولاية فرجينيا يوم عيد الميلاد، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي واشنطن" عن شرطة ولاية فرجينيا.

وأفادت الشرطة بأن ستة أفراد من عائلة فو كانوا عائدين من عشاء عطلة مساء 25 كانون الأول، عندما صدمتهم سيارة من الخلف على الطريق الدائري في مقاطعة فيرفاكس. وقُتلت آني فو (15 عاماً) الطالبة في مدرسة أنانديل الثانوية، إلى جانب جدتها سو نغوين (75 عاماً)، بينما نُقل الأربعة الآخرون إلى المستشفى.

وقالت والدة آني "لا أعرف كيف أعيش"، فيما أشار والدها إلى أن شقيقها آندي (12 عاماً) يعاني صعوبة في التأقلم، وقد غادر المستشفى قبل أربعة أيام. وذكرت صفحة "GoFundMe" أن آندي سيحتاج إلى رعاية مستمرة بسبب "إصابات خطيرة في الدماغ".

وبحسب العائلة، أبلغتهم الشرطة أن السيارة التي اصطدمت بهم كانت تسير بسرعة تتجاوز 160 كيلومتراً في الساعة، فيما لم تعلن الشرطة بعد اسم السائق أو التهم، وأشارت "إن بي سي واشنطن" إلى أن الادعاء ينتظر نتائج اختبار السموم لتحديد الاتهامات.

ونشرت مدرسة أنانديل الثانوية رابط حملة التبرعات مع رسالة رثاء قالت فيها إن آني طالبة مجتهدة ومتفوقة. وأضافت العائلة أنها تسعى لتوجيه تهمة أشد بحق السائق، فيما تجاوزت حملة التبرعات هدفها الأولي البالغ 20 ألف دولار. (بيبول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير ينهي حياة الشاب محمود حجازي على طريق الناعمة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في ليلة الميلاد.. سرق سيارة الشرطة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
في ليلة الميلاد.. فاز بالمليار
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:16:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق الدائري

مقاطعة فيرفاكس

عيد الميلاد

على الطريق

فيرفاكس

✨ الخلف

واشنطن

أناند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
08:19 | 2026-01-06
Lebanon24
07:36 | 2026-01-06
Lebanon24
06:47 | 2026-01-06
Lebanon24
06:00 | 2026-01-06
Lebanon24
05:49 | 2026-01-06
Lebanon24
05:15 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24