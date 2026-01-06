تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
في مصر.. حبس متهم بقتل زوجة والده
Lebanon 24
06-01-2026
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت
النيابة العامة
بمنوف بمحافظة المنوفية في مصر، حبس عاطل، وذلك لقيامه بـ قتل زوجة والده ذبحا بسكين بإحدى قرى مركز منوف، بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وقررت
النيابة
العامة نقل جثمان السيدة المتوفية ذبحا على يد نجل زوجها بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، إلى مشرحة
مستشفى شبين الكوم
التعليمى، وذلك لعرضها على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.
وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وذلك لقيامه بذبح زوجة والده بسكين، بسبب خلافات بينهما، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
Advertisement
جريمة مروعة.. بدء محاكمة والد المتهم بقتل وتقطيع زميله في مصر
Lebanon 24
جريمة مروعة.. بدء محاكمة والد المتهم بقتل وتقطيع زميله في مصر
06/01/2026 18:46:08
06/01/2026 18:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
القبض على المتهمة بقتل ابنة صديقتها في مصر
Lebanon 24
القبض على المتهمة بقتل ابنة صديقتها في مصر
06/01/2026 18:46:08
06/01/2026 18:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن متهم بإحراق منزل والديه بعد الاعتداء عليهما
Lebanon 24
ابن متهم بإحراق منزل والديه بعد الاعتداء عليهما
06/01/2026 18:46:08
06/01/2026 18:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين
Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين
06/01/2026 18:46:08
06/01/2026 18:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية أمن المنوفية
مستشفى شبين الكوم
النيابة العامة
النيابة
الشرع
تابع
فيروس جديد وحرب عالميّة... ماذا توقّع مسلسل "The Simpsons" للعام 2026؟
Lebanon 24
فيروس جديد وحرب عالميّة... ماذا توقّع مسلسل "The Simpsons" للعام 2026؟
10:36 | 2026-01-06
06/01/2026 10:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السجون المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل في وضح النهار
Lebanon 24
السجون المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل في وضح النهار
10:10 | 2026-01-06
06/01/2026 10:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر
Lebanon 24
حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر
08:19 | 2026-01-06
06/01/2026 08:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بمساعدة من شقيقه.. ربح اللوتو وأصبح مليونيرا
Lebanon 24
بمساعدة من شقيقه.. ربح اللوتو وأصبح مليونيرا
06:47 | 2026-01-06
06/01/2026 06:47:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال ليلة الميلاد.. حادث سير يودي بحياة طفلة وجدتها
Lebanon 24
خلال ليلة الميلاد.. حادث سير يودي بحياة طفلة وجدتها
06:38 | 2026-01-06
06/01/2026 06:38:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
Lebanon 24
نعاها بكلمات مُؤثّرة... وفاة زوجة إعلامي عربيّ بارز
06:37 | 2026-01-06
06/01/2026 06:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
Lebanon 24
"حزب الله" يطلب الهويات!
01:45 | 2026-01-06
06/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
Lebanon 24
إستعداداً للحرب... مصادر تكشف ما يقوم به "حزب الله" بشكلٍ سريّ جدّاً في الجنوب
06:00 | 2026-01-06
06/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
10:36 | 2026-01-06
فيروس جديد وحرب عالميّة... ماذا توقّع مسلسل "The Simpsons" للعام 2026؟
10:10 | 2026-01-06
السجون المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل في وضح النهار
08:19 | 2026-01-06
حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر
06:47 | 2026-01-06
بمساعدة من شقيقه.. ربح اللوتو وأصبح مليونيرا
06:38 | 2026-01-06
خلال ليلة الميلاد.. حادث سير يودي بحياة طفلة وجدتها
06:00 | 2026-01-06
كيم جونغ أون يغرس شجرة لتخليد ذكرى جنود كوريا الشمالية
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 18:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 18:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 18:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
