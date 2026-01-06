في مصر.. حبس متهم بقتل زوجة والده

قررت بمنوف بمحافظة المنوفية في مصر، حبس عاطل، وذلك لقيامه بـ قتل زوجة والده ذبحا بسكين بإحدى قرى مركز منوف، بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت العامة نقل جثمان السيدة المتوفية ذبحا على يد نجل زوجها بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، إلى مشرحة التعليمى، وذلك لعرضها على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.



وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وذلك لقيامه بذبح زوجة والده بسكين، بسبب خلافات بينهما، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)

