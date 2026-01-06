تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
في مصر.. حبس متهم بقتل زوجة والده

Lebanon 24
06-01-2026 | 07:36
قررت النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية في مصر، حبس عاطل، وذلك لقيامه بـ قتل زوجة والده ذبحا بسكين بإحدى قرى مركز منوف، بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وقررت النيابة العامة نقل جثمان السيدة المتوفية ذبحا على يد نجل زوجها بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمى، وذلك لعرضها على الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.

وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وذلك لقيامه بذبح زوجة والده بسكين، بسبب خلافات بينهما، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
