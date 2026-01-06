تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:19
A-
A+

Doc-P-1464589-639033098315000489.jpg
Doc-P-1464589-639033098315000489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية في مصر بلاغًا مباشرًا يفيد بوجود حالات مرضية تعاني من قيء وإسهال، وذلك بمنطقة دموه – مركز دكرنس، بجوار مركز طب الأسرة.

وبالفحص، تبين أن المصابين كانوا قد شاركوا في حفل زفاف، وظهرت عليهم أعراض مرضية متقاربة، شملت القيء والإسهال وآلام المعدة، مع اضطراب في درجة الوعي لبعض الحالات.
وعلى الفور، تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية للتأكد من أسباب الواقعة. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في دولة عربية.. حفل زفاف ينتهي في المستشفى
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم على مُصوّر تركيّ بالسجن بسبب عرضه صور زفاف!
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار يهز حفل زفاف في درعا… 33 إصابة بينهم أطفال
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24

طب الأسرة

مركز طب

مركز د

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-01-06
Lebanon24
10:10 | 2026-01-06
Lebanon24
07:36 | 2026-01-06
Lebanon24
06:47 | 2026-01-06
Lebanon24
06:38 | 2026-01-06
Lebanon24
06:00 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24