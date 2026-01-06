حالات قيء وإسهال تُصيب عددًا بعد حفل زفاف بمصر

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية في مصر بلاغًا مباشرًا يفيد بوجود حالات مرضية تعاني من قيء وإسهال، وذلك بمنطقة دموه – مركز دكرنس، بجوار مركز .



وبالفحص، تبين أن المصابين كانوا قد شاركوا في حفل زفاف، وظهرت عليهم أعراض مرضية متقاربة، شملت القيء والإسهال وآلام المعدة، مع اضطراب في درجة الوعي لبعض الحالات.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية للتأكد من أسباب الواقعة. (اليوم السابع)

