بعد أكثر من 50 عاماً.. الكشف عن لغز أقدم قضية اختفاء في تكساس!

تمكنت الشرطة الأميركية في من حل أقدم قضية اختفاء في ولاية "النجمة الوحيدة" بعد أكثر من خمسين عاماً، مانحةً عائلة الضحية شعوراً بالراحة والطمأنينة بعد طول انتظار.



وتعود القصة إلى عام 1973، عندما اختفى الفتى نورمان براتر البالغ من العمر 16 عاماً بعد خروجه مع أصدقائه في مدينة ، وظل مصيره مجهولاً حتى تمكنت إدارة شرطة دالاس مؤخراً من مطابقة هويته مع جثة مراهق قُتل في حادث دهس وهرب بمدينة روكبورت، على بعد نحو 380 ميلاً من منزله، في يوليو من نفس العام.

وجاء هذا الكشف بعد أن قام فاحص طبي بمراجعة ملفات قديمة وربطها بوحدة المفقودين، ما دفع المحقق رايان دالبي لاستخدام برامج التعرف على الوجه والتحليلات الجنائية، التي أظهرت تطابقاً كبيراً بين صور الحادث وصور نورمان.

حُسمت القضية تماماً حين التقى المحقق بآيزاك براتر، شقيق الضحية، الذي تعرف فوراً على وجه أخيه من خلال ندبات مميزة على الشفة والحاجب، ليُغلق الملف رسمياً ويُمنح العائلة الطمأنينة المنشودة.

ورغم أن تفاصيل الأشهر الستة بين اختفائه ووفاته لا تزال غامضة، يُرجح أنه تنقل داخل الولاية معتمدًا على وسائل النقل مع آخرين. (روسيا اليوم)