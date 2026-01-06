بشكل مفاجئ.. حساب ابنة كيم كارداشيان يُحذف من "إنستغرام"!

اختفت صفحة ، ابنة وكانيي ، عن "إنستغرام" بشكل مفاجئ، بعد موجة واسعة من الانتقادات لإطلالاتها ومحتواها على المنصة.





وذكرت صحيفة Page Six أن الحساب لم يعد متاحًا عند البحث عنه، من دون توضيح رسمي حول ما إذا كان نورث أو والداها أوقفوه، أم أن "إنستغرام" قام بحذفه.





الجدير بالذكر أن الحساب أُنشئ في 20 كانون الأول الماضي، مع الإشارة إلى أنه يُدار تحت إشراف الوالدين.

وكانت نورث قد شاركت عبر الحساب صورًا وقصصًا قصيرة، ظهرت فيها مع صديقاتها، ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين، خاصة في ظل الجدل حول موقف كانيي ويست الرافض لظهور أبنائه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرضت الطفلة لانتقادات بسبب إطلالات اعتبرها البعض أكبر من عمرها، بالإضافة إلى ظهورها بثقوب ووشوم مزيفة، ما أثار نقاشًا حول تأثير الشهرة المبكرة على الأطفال.



ولم يتضح ما إذا كانت بعض هذه الإطلالات، مثل ثقب الأنف، حقيقية أم مؤقتة.

وقبل اختفاء الصفحة، نشرت نورث مقطعًا قصيرًا ردّت فيه بطريقة غير مباشرة على منتقديها، ما زاد من التفاعل والجدل. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من كيم كارداشيان أو كانيي ويست حول أسباب اختفاء الصفحة أو مستقبل نشاط نورث على وسائل التواصل الاجتماعي. (آرم نيوز)