Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:21
الحمل
قد تشعر برغبة قوية في إثبات الذات، خصوصًا على الصعيد المهني. تجنب فرض آرائك بقوة في العلاقات وحاول التعامل مع التحديات بهدوء ومرونة للحصول على دعم من حولك.
الثور

يوم يتطلب الصبر وإعادة ترتيب الأولويات. قد تواجه تغييرات بسيطة في العمل، فحافظ على مرونتك واستغل أي فرصة جديدة قد تطرأ. خصص وقتًا لنشاط بدني لدعم طاقتك.
الجوزاء
أفكارك الإبداعية ومبادراتك الجديدة ستكون في صالحك اليوم. استغل هذا اليوم للتواصل ومشاركة رؤيتك بوضوح للحصول على دعم عملي في المشاريع.
السرطان
حافظ على توازنك العاطفي وقدرتك على الاسترخاء، فبعض المواقف قد تتطلب منك الاستماع أكثر من الحديث. قد تتاح فرصة للتقرب من شخص مهم.
الأسد
طاقتك القيادية تبرز اليوم، ما يعزز فرصك للخطو بخطوات مهمة في العمل. ثق بنفسك لكن تجنب التهور، فهذا اليوم مناسب للوصول إلى حلول عملية.
العذراء
الإبداع والعمل الدقيق يكونان في صالحك اليوم. أفكارك ستلقى استحسان من حولك، فاحرص على التعبير عنها بثقة لإحداث تأثير إيجابي في محيطك المهني.
الميزان
التوازن بين العمل والحياة الشخصية عنصر مهم اليوم. قد تحظى بلحظات دعم من الأشخاص المقربين، فاستفد من طاقاتهم لبناء بيئة إيجابية حولك.
العقرب
ستتمكن من التوصل إلى حلول عقلانية لمشكلات كانت تؤثر عليك. حاول موازنة العاطفة والمنطق عند اتخاذ قراراتك.
القوس
اليوم مشجع للانفتاح على آفاق جديدة، خصوصًا في العلاقات الاجتماعية أو المهنية. استغل هذه الفترة لبناء شبكة علاقات مفيدة.
الجدي
أجواء هادئة تساعدك على التعامل مع المسؤوليات بعقلانية وتنظيم. ركز على التخطيط الواقعي وتجنب التسرع في تنفيذ المشاريع.
الدلو
قد تشعر برغبة في مشاركة أفكارك والتعاون مع الآخرين. حافظ على إيجابيتك، فهي مفتاح عبورك لتحديات بسيطة اليوم.
الحوت
حساسيتك وفكرك العميق يساعدانك على فهم ديناميكيات العلاقات بشكل أفضل. حاول تحويل حدسك إلى خطوات عملية تفيدك في العمل والحياة العاطفية.
