بعد محاولة سرقة فاشلة.. لص يعلق في فتحة المروحة

شهدت مدينة كوتا بولاية راجستان في حادثة غريبة، بعد أن علِق لص داخل فتحة مروحة شفط مطبخ أثناء محاولة اقتحام منزل.



ووثق مقطع فيديو الحادث الذي انتشر بسرعة على ، حيث أظهر الرجل عالقًا بينما فرّ شريكه المفترض هاربًا.

وبحسب الشرطة المحلية، كان المنزل فارغًا بعد سفر صاحبه وخروج زوجته، وعند عودة الزوجة نحو الواحدة صباحًا، صُدمت بمشهد الرجل المحاصر، فأطلقت صيحة استغاثة.



واستجاب الجيران سريعًا، وأبلغوا الشرطة، التي وصلت خلال دقائق. تعاونت القوات مع السكان المحليين لأكثر من ساعة لتحرير المشتبه به من الفتحة الضيقة، قبل اقتياده إلى الحجز.