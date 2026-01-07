تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
منوعات
بعد محاولة سرقة فاشلة.. لص يعلق في فتحة المروحة
Lebanon 24
07-01-2026
|
02:29
شهدت مدينة كوتا بولاية راجستان في
الهند
حادثة غريبة، بعد أن علِق لص داخل فتحة مروحة شفط مطبخ أثناء محاولة اقتحام منزل.
ووثق مقطع فيديو الحادث الذي انتشر بسرعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث أظهر الرجل عالقًا بينما فرّ شريكه المفترض هاربًا.
وبحسب الشرطة المحلية، كان المنزل فارغًا بعد سفر صاحبه وخروج زوجته، وعند عودة الزوجة نحو الواحدة صباحًا، صُدمت بمشهد الرجل المحاصر، فأطلقت صيحة استغاثة.
واستجاب الجيران سريعًا، وأبلغوا الشرطة، التي وصلت خلال دقائق. تعاونت القوات مع السكان المحليين لأكثر من ساعة لتحرير المشتبه به من الفتحة الضيقة، قبل اقتياده إلى الحجز.
تابع
