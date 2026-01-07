تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد سنوات من الاختباء.. اكتشاف ثعبان جديد في الهند
Lebanon 24
07-01-2026
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف علماء هنود عن نوع جديد من ثعابين القصب في ولاية ميزورام شمال شرقي
الهند
، أطلقوا عليه اسم Calamaria mizoramensis نسبة إلى مكان اكتشافه.
وعلى الرغم من أن العينات جُمعت لأول مرة عام 2008، لم يُلاحظ حينها أي اختلاف واضح عن الأنواع المعروفة، وظل الثعبان مختبئًا عن الأنظار لسنوات. لكن استخدام تقنيات حديثة لدراسة
الحمض النووي
جنبا إلى جنب مع تحليل ملامح الجسم كشف أخيرا أنه يمثل نوعا مستقلا، ويختلف وراثيا بأكثر من 15% عن أقرب أقاربه المعروفين؛ ما يؤكد تميزه.
وأجرى الفريق الميداني زيارات لمناطق حرجية حول أيزول وريك وسيفير وساولنغ، إضافة إلى ماميت وكولاسيب، للتأكد من النتائج. وأظهر الثعبان تفضيله للبيئات الرطبة والتلالية، ويعيش على ارتفاعات بين 670 و1295 مترا، وينشط ليلاً، ويميل للبقاء مختبئا تحت الأوراق وحطام الغابات.
ويعتبر Calamaria mizoramensis من الثعابين غير السامة، وقد لوحظ في بعض الأحيان بالقرب من
المستوطنات
، بما فيها حرم جامعة ميزورام. وبالرغم من انتشاره الحالي المحدود رسميا في ميزورام، يعتقد الباحثون أنه قد يتواجد أيضا في الولايات المجاورة مثل مانيبور وناغالاند وأسام، وربما يمتد إلى
بنغلاديش
، لكن ذلك يحتاج لمزيد من الدراسات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اكتشاف نوع جديد من النحل في أستراليا بقرون تشبه "قرون الشيطان"
Lebanon 24
اكتشاف نوع جديد من النحل في أستراليا بقرون تشبه "قرون الشيطان"
07/01/2026 15:37:59
07/01/2026 15:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد ثعبان نادر شديد السمية.. شاهدوه (فيديو)
Lebanon 24
رصد ثعبان نادر شديد السمية.. شاهدوه (فيديو)
07/01/2026 15:37:59
07/01/2026 15:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على نوع أحفوري جديد من الثعابين يعود إلى 37 مليون سنة
Lebanon 24
العثور على نوع أحفوري جديد من الثعابين يعود إلى 37 مليون سنة
07/01/2026 15:37:59
07/01/2026 15:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف برنامج تجسس جديد يستهدف هذه الهواتف!
Lebanon 24
إكتشاف برنامج تجسس جديد يستهدف هذه الهواتف!
07/01/2026 15:37:59
07/01/2026 15:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحمض النووي
المستوطنات
بعد سنوات
سنوات من
شمال شرق
بنغلاديش
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
Lebanon 24
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
08:25 | 2026-01-07
07/01/2026 08:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت أمام المارة... فيديو يُوثّق حادثة مُؤسفة للحظة مصرع شابة في تركيا
Lebanon 24
تُوفيت أمام المارة... فيديو يُوثّق حادثة مُؤسفة للحظة مصرع شابة في تركيا
06:35 | 2026-01-07
07/01/2026 06:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج تشلّ باريس… إلغاء 140 رحلة جوية وتعليق الحافلات
Lebanon 24
الثلوج تشلّ باريس… إلغاء 140 رحلة جوية وتعليق الحافلات
05:42 | 2026-01-07
07/01/2026 05:42:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة سرقة فاشلة.. لص يعلق في فتحة المروحة
Lebanon 24
بعد محاولة سرقة فاشلة.. لص يعلق في فتحة المروحة
02:29 | 2026-01-07
07/01/2026 02:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا البلد يتصدر مرة جديدة قائمة أسعد دول العالم
Lebanon 24
هذا البلد يتصدر مرة جديدة قائمة أسعد دول العالم
00:49 | 2026-01-07
07/01/2026 12:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:25 | 2026-01-07
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
06:35 | 2026-01-07
تُوفيت أمام المارة... فيديو يُوثّق حادثة مُؤسفة للحظة مصرع شابة في تركيا
05:42 | 2026-01-07
الثلوج تشلّ باريس… إلغاء 140 رحلة جوية وتعليق الحافلات
02:29 | 2026-01-07
بعد محاولة سرقة فاشلة.. لص يعلق في فتحة المروحة
00:49 | 2026-01-07
هذا البلد يتصدر مرة جديدة قائمة أسعد دول العالم
23:21 | 2026-01-06
برجك اليوم
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24