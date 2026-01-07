تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1465250-639034465060512615.jpg
Doc-P-1465250-639034465060512615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
اليوم تعيد ترتيب أولوياتك المهنية، وتظهر فرصة لتعزيز مهارة جديدة. لا تتردد في طلب المساعدة من زميل تثق به. العاطفة تتطلب منك الصراحة أكثر من أي وقت مضى.
الثور
تتلقى أخبارًا مالية جيدة تُشعرك بالراحة والاستقرار. حافظ على هدوئك قبل اتخاذ أي استثمارات جديدة. على الصعيد العاطفي، لحظات لطيفة مع الشريك إذا استمعت لاحتياجاته.
 الجوزاء
طاقة التواصل لديك اليوم في ذروتها! استفد من هذا في تصفية سوء الفهم مع الأصدقاء أو الزملاء. بادر بالخطوة الأولى، فالنتائج ستفاجئك بإيجابيتها.
السرطان
التركيز على الراحة النفسية يصبح أولوية. خصص وقتًا لنفسك بعيدًا عن الضوضاء. مساءً، لقاء غير متوقع قد يفتح بابًا جديدًا في حياتك الاجتماعية.
الأسد
تبدو واثقًا من نفسك أكثر من المعتاد، مما يجذب الآخرين إليك. احذر من التسرع في القرارات العاطفية، فالتوازن بين القلب والعقل يصنع الأفضل لك اليوم.
 العذراء
يوم مناسب لترتيب أمورك وتنظيم أفكارك. العناية بالتفاصيل ستمنحك نتائج ملموسة. في العلاقات، حاول أن تكون مرنًا أكثر لتفادي التوترات الصغيرة.
الميزان
الانسجام يسود في محيطك الاجتماعي، وقد تتلقى دعوة مفاجئة تبهجك. ماليًا، تجنب القرارات العاطفية واستشر من تثق برأيه قبل الشراء الكبير.
 العقرب
الحدس اليوم قوي، فاستمع إليه عندما يهمك أمر شخصي أو مهني. قد تواجه تحديًا صغيرًا في الصباح، لكنك ستتجاوزه بسهولة إذا سلطت تركيزك على الحلول وليس المشكلة.
القوس
يوم مثالي لوضع خطط مستقبلية. لا تستهن أبداً بأفكارك، فقد تكون بداية مشروع مهم. في الحب، لحظة صادقة مع الشريك تُقرب بينكما أكثر.
الجدي
الجهد المبذول مؤخرًا يبدأ يؤتي ثماره. قد تتلقى تقديراً أو إشادة غير متوقعة. حافظ على تواضعك، فالفرص القادمة أعظم. في المساء، امنح نفسك استراحة تستحقها.
 الدلو
أفكارك اليوم مبتكرة وقد تجد حلًا لمشكلة أرهقتك منذ فترة. لا تقلق بشأن توقعات الآخرين، اتبع حدسك. العلاقات الاجتماعية تمنحك طاقة إيجابية.
 الحوت
مزاجك اليوم حساس وراقي، مما يعزز قدراتك على فهم مشاعر الآخرين. استفد من هذه الطاقة في تحسين تواصلك مع من تحب. تجنب المواقف التي تستهلك طاقتك بلا فائدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24

منذ فترة

العذراء

في الحب

القادمة

العقرب

التركي

الترك

الحوت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:02 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:37 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:25 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:02 | 2026-01-08
Lebanon24
23:00 | 2026-01-07
Lebanon24
15:37 | 2026-01-07
Lebanon24
09:44 | 2026-01-07
Lebanon24
08:25 | 2026-01-07
Lebanon24
06:35 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24