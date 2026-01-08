تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-9
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
في جنازة بسيطة.. فرنسا تودع بريجيت باردو
Lebanon 24
08-01-2026
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد عشرة أيام على وفاتها عن 91 عاما، اجتمع أقارب
بريجيت
باردو وأصدقاؤها الأربعاء في
سان تروبيه
لوداع نجمة السينما
الفرنسية
التي عُرفت بدفاعها عن الحيوانات. وكما أوصت النجمة الراحلة، التي توفيت بمرض السرطان في 28 كانون الأول، أُقيمت مراسم جنازة بسيطة داخل
كنيسة
مزينة بالزهور البرية، وبحضور محدود يضم أفراد عائلتها وممثلين عن مؤسستها لرعاية الحيوان.
في مدينة سان تروبيه الساحلية الصغيرة على الريفييرا الفرنسية، أقيمت الأربعاء، مراسم وداع بريجيت باردو بعد عشرة أيام على وفاة هذه الأيقونة في السينما الفرنسية والمدافعة المتحمسة عن حقوق الحيوان التي أثارت بعض تصريحاتها جدلا واسعا.
وقد وُضع النعش الملفوف بغطاء من الخيزران بين صورتين كبيرتين للممثلة التي شكلت رمزا للإغراء في السينما، إحداهما تظهرها بابتسامة عريضة وشعر رماديّ على خلفية زرقاء، وأخرى تحمل فيها حيوان فقمة بين ذراعيها.
قبل بدء المراسم، طلب كاهن سان تروبيه من الحاضرين إطفاء هواتفهم، في لفتة رمزية إلى حياة المرأة التي لاحقها المصورون بلا هوادة طوال عقود.
فقد أرادت النجمة التي توفيت بمرض السرطان في 28 كانون الأول عن 91 عاما، جنازة بسيطة، في كنيسة زُينت بالزهور البرية، مع قائمة ضيوف
مختارة
بعناية من عائلتها ومؤسستها لرعاية الحيوان، وهي القضية التي من أجلها تخلت عن التمثيل في أوج شهرتها في سن 38 عاما.
حمل ابنها نيكولا جاك شاريه البالغ 65 عاما، النعش وهو يذرف الدموع، ووضع إكليلا من زهور الميموزا عليه عبارة "إلى أمي". وكان حضوره مع بناته وحفيداته من أوسلو، حيث يقيم، موضع تكهنات نظرا لعلاقته المضطربة بوالدته التي قالت في تصريحات سابقة إنها تفتقر إلى غريزة الأمومة، وتركته في رعاية والده الممثل جاك شاريه الذي توفي في أيلول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
Lebanon 24
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
08/01/2026 09:56:35
08/01/2026 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا ودّعت بريجيت باردو... وزوجها يكشف كيف تُوفيت عن 91 عاماً
Lebanon 24
فرنسا ودّعت بريجيت باردو... وزوجها يكشف كيف تُوفيت عن 91 عاماً
08/01/2026 09:56:35
08/01/2026 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة بريجيت باردو تكشف سبب وفاتها!
Lebanon 24
عائلة بريجيت باردو تكشف سبب وفاتها!
08/01/2026 09:56:35
08/01/2026 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بريجيت باردو بين الفن والسياسة: مسيرة معارضة للإسلام وداعمة لليمين المتشدد
Lebanon 24
بريجيت باردو بين الفن والسياسة: مسيرة معارضة للإسلام وداعمة لليمين المتشدد
08/01/2026 09:56:35
08/01/2026 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
سان تروبيه
الفرنسية
مختارة
كنيسة
تروبي
روبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنجاز جديد للجامعة اللبنانية.. اختيار استاذة كمستشارة تقنية في منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
إنجاز جديد للجامعة اللبنانية.. اختيار استاذة كمستشارة تقنية في منظمة الصحة العالمية
01:37 | 2026-01-08
08/01/2026 01:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب منخفض جوي عميق.. إنذار بحري في دولة عربية وتحذير مهم
Lebanon 24
بسبب منخفض جوي عميق.. إنذار بحري في دولة عربية وتحذير مهم
01:15 | 2026-01-08
08/01/2026 01:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حاولت دهس عناصر أمنية.. مقتل امراة برصاص عنصر من إدارة الهجرة في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
حاولت دهس عناصر أمنية.. مقتل امراة برصاص عنصر من إدارة الهجرة في أميركا (فيديو)
00:02 | 2026-01-08
08/01/2026 12:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجليد ليس أبديًا… دراسة تكشف ماضيًا مختلفًا لغرينلاند
Lebanon 24
الجليد ليس أبديًا… دراسة تكشف ماضيًا مختلفًا لغرينلاند
23:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
09:01 | 2026-01-07
07/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:37 | 2026-01-08
إنجاز جديد للجامعة اللبنانية.. اختيار استاذة كمستشارة تقنية في منظمة الصحة العالمية
01:15 | 2026-01-08
بسبب منخفض جوي عميق.. إنذار بحري في دولة عربية وتحذير مهم
00:02 | 2026-01-08
حاولت دهس عناصر أمنية.. مقتل امراة برصاص عنصر من إدارة الهجرة في أميركا (فيديو)
23:00 | 2026-01-07
برجك اليوم
23:00 | 2026-01-07
الجليد ليس أبديًا… دراسة تكشف ماضيًا مختلفًا لغرينلاند
15:37 | 2026-01-07
مطاردة بمضرب تنس وحذاء… كتاب جديد يفتح كواليس زواج العرش البريطاني
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 09:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24