Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بعد بث مباشر كان مليئا بالمخدرات.. وفاة أحد المؤثرين في تحدي رأس السنة

Lebanon 24
08-01-2026 | 03:34
Doc-P-1465415-639034653684519604.png
Doc-P-1465415-639034653684519604.png photos 0
انتهت ليلة رأس السنة بمشهد صادم في محيط برشلونة، بعدما عُثر على المؤثر الإسباني سيرجيو خيمينيز راموس، البالغ 37 عاماً، متوفياً في منزله في فيلانوفا إي لا جيلترو جنوب غربي المدينة، عقب بث مباشر قيل إنه تضمن تعاطي كميات خطيرة من المخدرات والكحول مقابل اشتراكات مدفوعة.

خيمينيز، المعروف على الإنترنت باسم “سانشو” أو “سانشوبانزا”، كان يحظى بمتابعة على منصتي Kick وTwitch عبر تحديات يطلبها متبرعون. لكن تحدي ليلة 31 كانون الأول خرج عن السيطرة، بعدما ترددت معلومات عن تعهده بتناول “6 غرامات من الكوكايين وزجاجة ويسكي خلال 3 ساعات” ضمن بث مباشر عبر الفيديو مع مشاهدين دفعوا للمشاهدة.

في الساعات الأولى من 1 كانون الثاني، لاحظت والدته، تيريزا، أن هناك ما يثير القلق. وعندما تعذر فتح باب الغرفة بالكامل، حضر أحد أشقائه واقتحمها ليجده راكعاً قرب السرير “كما لو كان يصلي”، ورأسه مستند إلى المرتبة ويده ممسكة بالهاتف الذي كان لا يزال يبث. وفي الغرفة وُجدت زجاجة ويسكي شبه فارغة وعلبتا مشروب طاقة وكمية صغيرة من الكوكايين على ورق أحمر، فيما استمر البث في التقاط أصوات وتعليقات في الخلفية.

وباشرت شرطة “موسوس دي إسكوادرا” في كاتالونيا تحقيقاً، وأمرت بتشريح الجثة. وفي سياق متصل، نشرت الشرطة في 6 كانون الثاني مقطعاً تحذيرياً من “الصيحات” والتحديات الإلكترونية التي قد تفضي إلى التسمم وأضرار جسدية ونفسية و”عواقب وخيمة”.

وتشير تقارير إلى أن خيمينيز كان يحاول تقليد مؤثرين اشتهروا بتحديات محفوفة بالمخاطر غالباً ما تقترن بتعاطي المخدرات، وأنه استلهم نموذجاً من مؤثر إسباني معروف بمحتوى مشابه ظهر معه في تشرين الأول. (news18)
جنوب غرب

برشلونة

✨ الخلف

الكحول

إنترنت

راموس

سكواد

تالون

تابع
