تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

قبل الخطوبة بساعات.. جريمة تنهي حياة عريس في بلد عربي

Lebanon 24
08-01-2026 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1465435-639034673989477471.png
Doc-P-1465435-639034673989477471.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اهتزّت منطقة "السلام" في القاهرة على وقع مقتل شاب داخل محل عمله، بعدما تحوّل خلاف في الورشة إلى اعتداء قاتل نفذه زميله باستخدام "مقص" حديدي، وفق ما أظهرته المعاينة الأولية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، أن الضحية كان يستعد مساء اليوم نفسه للتوجه إلى أسرة الفتاة التي أحبّها لإتمام خطوة الخطوبة، قبل أن تنقلب اللحظة إلى مأساة. شقيقه اكتفى بالقول: "كان رايح يخطب.. ملحقش يفرح"، مطالبًا بـ"القصاص العادل".

الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى المكان مع الإسعاف، قبل أن تُباشر إجراءاتها. التحقيقات الأولية رجّحت أن الدافع يعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين، فيما تمكنت الشرطة من ضبط المتهم خلال وقت قصير.

وقررت النيابة العامة =حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير ينهي حياة الشاب محمود حجازي على طريق الناعمة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"تسرب غاز" ينهي حياة 15 شخصا
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان عربي إسلامي: مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة للاجئين في غزة
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
طقوس غريبة تنهي حياة فتاة على يد والدتها وشقيقتها.. هذا ما حصل
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 12:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

الطب الشرعي

القاهرة

النيابة

الشرع

مصرية

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:37 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-01-08
Lebanon24
03:52 | 2026-01-08
Lebanon24
03:34 | 2026-01-08
Lebanon24
01:37 | 2026-01-08
Lebanon24
01:36 | 2026-01-08
Lebanon24
01:15 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24