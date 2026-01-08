تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
قبل الخطوبة بساعات.. جريمة تنهي حياة عريس في بلد عربي
Lebanon 24
08-01-2026
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
اهتزّت منطقة "السلام" في
القاهرة
على وقع مقتل شاب داخل محل عمله، بعدما تحوّل خلاف في الورشة إلى اعتداء قاتل نفذه زميله باستخدام "مقص" حديدي، وفق ما أظهرته المعاينة الأولية.
ونقلت وسائل إعلام
مصرية
، أن الضحية كان يستعد مساء اليوم نفسه للتوجه إلى أسرة الفتاة التي أحبّها لإتمام خطوة الخطوبة، قبل أن تنقلب اللحظة إلى مأساة. شقيقه اكتفى بالقول: "كان رايح يخطب.. ملحقش يفرح"، مطالبًا بـ"القصاص العادل".
الأجهزة الأمنية
تلقت بلاغًا بالواقعة، وانتقلت إلى المكان مع الإسعاف، قبل أن تُباشر إجراءاتها. التحقيقات الأولية رجّحت أن الدافع يعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين، فيما تمكنت الشرطة من ضبط المتهم خلال وقت قصير.
وقررت
النيابة العامة
=حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع انتداب
الطب الشرعي
لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
