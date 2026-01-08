ChatGPT يدخل قاعة الزواج… والمحكمة تُسقط العقد

قضت محكمة في مدينة زفوله ببطلان زواج زوجين بعد أن تبيّن أن عقد زواجهما صيغ بمساعدة برنامج «تشات جي بي تي»، من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون .

وكان الزوجان يعتقدان أنهما أتما زواجهما خلال حفل أُقيم في نيسان2025 شمالي ، حيث اختارا إقامة مراسم مدنية غير رسمية، وطلبا من صديق لهما تولي إجرائها. ولصياغة عقد الزواج، لجأ الصديق إلى برنامج «تشات جي بي تي».

إلا أن المحكمة قضت، الثلاثاء، بأن العقد لا يستوفي الشروط القانونية، مشيرة إلى أن القانون الهولندي يُلزم الزوجين بالتصريح صراحة بالتزامهما بجميع الواجبات القانونية المترتبة على الزواج. وأوضحت أن نص العقد «لا يتضمن التصريح المنصوص عليه في المادة 1:67، الفقرة 1، من القانون المدني».

وبحسب العقد المرفوض، وُجّهت للزوج أسئلة ذات طابع عاطفي مثل: «هل تعد بالوقوف إلى جانب (اسم الزوجة) اليوم وغدًا وإلى الأبد؟» و«هل تعدان بالضحك والتطور وتبادل الحب مهما حدث؟»، كما نصّ العقد على أن الزوجين «ليسَا مجرد زوج وزوجة، بل فريق واحد، زوجان مجنونان يحب كل منهما الآخر».

ورأت المحكمة أن هذه الصيغة، رغم طابعها الرومانسي، لا ترقى إلى توثيق زواج رسمي، ما يعني أن تسجيل شهادة الزواج في السجل المدني تمّ «عن طريق الخطأ».

من جهتهما، قال الزوجان إنهما لم يقصدا مخالفة القانون، وإن الموظف المدني الذي حضر المراسم لم ينبههما إلى الخلل في حينه. وطلبا الإبقاء على تاريخ زفافهما الأول كتاريخ قانوني للزواج، معتبرين أن تغييره سيؤثر عليهما نفسيًا.

غير أن المحكمة رفضت الطلب، مؤكدة تفهّمها للأثر العاطفي للقرار، لكنها شددت على أنها «لا تستطيع تجاهل أحكام القانون».