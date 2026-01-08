تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
-6
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
"العملاق" يروي صعود أسطورة الملاكمة نسيم حميد
Lebanon 24
08-01-2026
|
05:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
يروي الفيلم الوثائقي الدرامي العملاق قصة أسطورة الملاكمة
البريطاني
من أصول يمنية نسيم حميد، حيث يجسّد أمير المصري شخصيته في مرحلة الذروة، فيما يؤدي بيرس بروسنان دور مدربه بريندان إنغل.
ويتناول الفيلم مسيرة حميد، بطل العالم السابق في وزن الريشة بين عامي 1992 و2002، مسلطًا الضوء على صعوده من بدايات متواضعة في مدينة شيفيلد، وعلاقته الخاصة بمدربه إنغل الذي استخدم الملاكمة كوسيلة لإبعاد الشباب عن الشوارع والعنصرية.
ويُظهر العمل كيف أسهمت موهبة حميد الفريدة وأساليب إنغل غير التقليدية في وصولهما إلى القمة، قبل أن يضع النجاح علاقتهما أمام اختبار صعب. ويجسّد الأخوان غيث وعلي صالح شخصية حميد في طفولته، بينما خضع المصري لتدريبات مكثفة وخسر 8 كيلوغرامات للتحضير للدور.
الفيلم من إنتاج سيلفستر ستالون، وكتابة وإخراج روان أتال، الذي وصفه بأنه قصة إنسانية عن طموح وشراكة معقدة. وحضر حميد
العرض
الأول في
لندن
، مؤكدًا أن الفيلم يركّز على علاقة الملاكم بمدربه أكثر من كونه
سيرة ذاتية
كاملة عنه، كاشفًا في المقابل عن نيته إنتاج سلسلة وثائقية عن حياته بالتعاون مع مارك وولبرغ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ميلاد المئة": حين يروي قرنٌ كامل حكاية العيد
Lebanon 24
"ميلاد المئة": حين يروي قرنٌ كامل حكاية العيد
08/01/2026 14:41:47
08/01/2026 14:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السر الحقيقي خلف أسطورة "الجزر يقوي النظر"
Lebanon 24
السر الحقيقي خلف أسطورة "الجزر يقوي النظر"
08/01/2026 14:41:47
08/01/2026 14:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
Lebanon 24
وفاة أسطورة المصارعة "WWE" بريان ماكني
08/01/2026 14:41:47
08/01/2026 14:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من "الاليزيه" إلى "لاسّانتيه".. ساركوزي يروي 20 يومًا رمادية خلف القضبان
Lebanon 24
من "الاليزيه" إلى "لاسّانتيه".. ساركوزي يروي 20 يومًا رمادية خلف القضبان
08/01/2026 14:41:47
08/01/2026 14:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
سيرة ذاتية
البريطاني
علي صالح
الفريد
الملا
تالون
العرض
تابت
قد يعجبك أيضاً
بوتين يتحول لشخصية كرتونية ويحيي الأطفال بالعام الجديد
Lebanon 24
بوتين يتحول لشخصية كرتونية ويحيي الأطفال بالعام الجديد
06:00 | 2026-01-08
08/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة صحية لأحد رواد الفضاء تدفع ناسا للتراجع عن رحلتها
Lebanon 24
حالة صحية لأحد رواد الفضاء تدفع ناسا للتراجع عن رحلتها
05:50 | 2026-01-08
08/01/2026 05:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف مغربي يفتح نافذة على أصول الإنسان
Lebanon 24
اكتشاف مغربي يفتح نافذة على أصول الإنسان
05:40 | 2026-01-08
08/01/2026 05:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ChatGPT يدخل قاعة الزواج… والمحكمة تُسقط العقد
Lebanon 24
ChatGPT يدخل قاعة الزواج… والمحكمة تُسقط العقد
05:14 | 2026-01-08
08/01/2026 05:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الخطوبة بساعات.. جريمة تنهي حياة عريس في بلد عربي
Lebanon 24
قبل الخطوبة بساعات.. جريمة تنهي حياة عريس في بلد عربي
04:03 | 2026-01-08
08/01/2026 04:03:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
09:01 | 2026-01-07
07/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
Lebanon 24
أمر غاب عن آخر خطاب لنعيم قاسم: مؤشرات ودلالات
08:00 | 2026-01-07
07/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:00 | 2026-01-08
بوتين يتحول لشخصية كرتونية ويحيي الأطفال بالعام الجديد
05:50 | 2026-01-08
حالة صحية لأحد رواد الفضاء تدفع ناسا للتراجع عن رحلتها
05:40 | 2026-01-08
اكتشاف مغربي يفتح نافذة على أصول الإنسان
05:14 | 2026-01-08
ChatGPT يدخل قاعة الزواج… والمحكمة تُسقط العقد
04:03 | 2026-01-08
قبل الخطوبة بساعات.. جريمة تنهي حياة عريس في بلد عربي
03:52 | 2026-01-08
يعيشان بعيدين عن بعضهما ولا يظهران معاً إلا في مناسبات.. أسرار تُكشف عن حياة ترامب وزوجته
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 14:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 14:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 14:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24