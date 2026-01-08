تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

"العملاق" يروي صعود أسطورة الملاكمة نسيم حميد

Lebanon 24
08-01-2026 | 05:59
يروي الفيلم الوثائقي الدرامي العملاق قصة أسطورة الملاكمة البريطاني من أصول يمنية نسيم حميد، حيث يجسّد أمير المصري شخصيته في مرحلة الذروة، فيما يؤدي بيرس بروسنان دور مدربه بريندان إنغل.

ويتناول الفيلم مسيرة حميد، بطل العالم السابق في وزن الريشة بين عامي 1992 و2002، مسلطًا الضوء على صعوده من بدايات متواضعة في مدينة شيفيلد، وعلاقته الخاصة بمدربه إنغل الذي استخدم الملاكمة كوسيلة لإبعاد الشباب عن الشوارع والعنصرية.

ويُظهر العمل كيف أسهمت موهبة حميد الفريدة وأساليب إنغل غير التقليدية في وصولهما إلى القمة، قبل أن يضع النجاح علاقتهما أمام اختبار صعب. ويجسّد الأخوان غيث وعلي صالح شخصية حميد في طفولته، بينما خضع المصري لتدريبات مكثفة وخسر 8 كيلوغرامات للتحضير للدور.

الفيلم من إنتاج سيلفستر ستالون، وكتابة وإخراج روان أتال، الذي وصفه بأنه قصة إنسانية عن طموح وشراكة معقدة. وحضر حميد العرض الأول في لندن، مؤكدًا أن الفيلم يركّز على علاقة الملاكم بمدربه أكثر من كونه سيرة ذاتية كاملة عنه، كاشفًا في المقابل عن نيته إنتاج سلسلة وثائقية عن حياته بالتعاون مع مارك وولبرغ.
متفرقات

منوعات

سيرة ذاتية

البريطاني

علي صالح

الفريد

الملا

تالون

العرض

تابت

