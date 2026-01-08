تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-7
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
إنجاز عربي… إماراتية تتسلّق أعلى قمة في القارة القطبية
Lebanon 24
08-01-2026
|
09:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت المتسلقة
الإماراتية
فاطمة
عبد الرحمن
العوضي إنجازًا تاريخيًا بصعودها قمة جبل فينسون، أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية بارتفاع 4892 مترًا، لتصبح أصغر وأول امرأة عربية تبلغ هذه القمة عن عمر 18 عامًا.
ويُعد هذا الإنجاز المحطة الثالثة في مشروعها لتسلّق القمم السبع حول العالم. وقد أهدت فاطمة نجاحها إلى رئيس
دولة الإمارات
الشيخ محمد
بن زايد آل
نهيان
، وإلى الشيخة فاطمة بنت مبارك، مؤكدة أن دعم القيادة الإماراتية للشباب والمرأة كان عاملًا أساسيًا في تحقيق طموحاتها.
وبحسب وكالة أنباء
الإمارات
، استمرت الرحلة الاستكشافية نحو ثلاثة أسابيع في ظروف مناخية قاسية، شملت درجات حرارة قاربت 40 درجة مئوية تحت الصفر ورياحًا شديدة، ما تطلّب قدرة بدنية وذهنية عالية.
وأكدت العوضي أن الوقوف على القمة شكّل لحظة مفصلية عززت ثقتها بنفسها، مشددة على أهمية الموازنة بين الطموح الرياضي والمسار الأكاديمي، إذ تتابع دراستها في اختصاص الاقتصاد. كما يشكّل هذا الصعود خطوة أساسية في طريقها لتحقيق مشروع Explorer’s Grand Slam، الذي يجمع بين القمم السبع والوصول إلى القطبين
الشمالي
والجنوبي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإماراتية فاطمة العوضي تحقق إنجازاً تاريخياً كأصغر وأول عربية على قمة فينسون!
Lebanon 24
الإماراتية فاطمة العوضي تحقق إنجازاً تاريخياً كأصغر وأول عربية على قمة فينسون!
08/01/2026 20:04:01
08/01/2026 20:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية
08/01/2026 20:04:01
08/01/2026 20:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء نواف سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
رئيس الوزراء نواف سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري (التلفزيون العربي)
08/01/2026 20:04:01
08/01/2026 20:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز عربي لافت… باحث أردني يحل مسألة رياضية استعصت 3 عقود
Lebanon 24
إنجاز عربي لافت… باحث أردني يحل مسألة رياضية استعصت 3 عقود
08/01/2026 20:04:01
08/01/2026 20:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
دولة الإمارات
عبد الرحمن
الشيخ محمد
الإماراتية
الإماراتي
الإمارات
محمد بن
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
شجار عابر يتحول إلى جريمة قتل في القاهرة
Lebanon 24
شجار عابر يتحول إلى جريمة قتل في القاهرة
12:09 | 2026-01-08
08/01/2026 12:09:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شارع باسم ترامب في إيران!
Lebanon 24
بالفيديو... شارع باسم ترامب في إيران!
11:09 | 2026-01-08
08/01/2026 11:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه وانفصاله الأخير… توم كروز يضع ابنته في صدارة أولوياته
Lebanon 24
بعد طلاقه وانفصاله الأخير… توم كروز يضع ابنته في صدارة أولوياته
10:30 | 2026-01-08
08/01/2026 10:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
Lebanon 24
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
09:50 | 2026-01-08
08/01/2026 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يتحول لشخصية كرتونية ويحيي الأطفال بالعام الجديد
Lebanon 24
بوتين يتحول لشخصية كرتونية ويحيي الأطفال بالعام الجديد
06:00 | 2026-01-08
08/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
Lebanon 24
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
14:00 | 2026-01-07
07/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:09 | 2026-01-08
شجار عابر يتحول إلى جريمة قتل في القاهرة
11:09 | 2026-01-08
بالفيديو... شارع باسم ترامب في إيران!
10:30 | 2026-01-08
بعد طلاقه وانفصاله الأخير… توم كروز يضع ابنته في صدارة أولوياته
09:50 | 2026-01-08
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
06:00 | 2026-01-08
بوتين يتحول لشخصية كرتونية ويحيي الأطفال بالعام الجديد
05:59 | 2026-01-08
"العملاق" يروي صعود أسطورة الملاكمة نسيم حميد
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
08/01/2026 20:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 20:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 20:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24