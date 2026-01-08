إنجاز عربي… إماراتية تتسلّق أعلى قمة في القارة القطبية

حققت المتسلقة فاطمة العوضي إنجازًا تاريخيًا بصعودها قمة جبل فينسون، أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية بارتفاع 4892 مترًا، لتصبح أصغر وأول امرأة عربية تبلغ هذه القمة عن عمر 18 عامًا.



ويُعد هذا الإنجاز المحطة الثالثة في مشروعها لتسلّق القمم السبع حول العالم. وقد أهدت فاطمة نجاحها إلى رئيس بن زايد آل ، وإلى الشيخة فاطمة بنت مبارك، مؤكدة أن دعم القيادة الإماراتية للشباب والمرأة كان عاملًا أساسيًا في تحقيق طموحاتها.



وبحسب وكالة أنباء ، استمرت الرحلة الاستكشافية نحو ثلاثة أسابيع في ظروف مناخية قاسية، شملت درجات حرارة قاربت 40 درجة مئوية تحت الصفر ورياحًا شديدة، ما تطلّب قدرة بدنية وذهنية عالية.



وأكدت العوضي أن الوقوف على القمة شكّل لحظة مفصلية عززت ثقتها بنفسها، مشددة على أهمية الموازنة بين الطموح الرياضي والمسار الأكاديمي، إذ تتابع دراستها في اختصاص الاقتصاد. كما يشكّل هذا الصعود خطوة أساسية في طريقها لتحقيق مشروع Explorer’s Grand Slam، الذي يجمع بين القمم السبع والوصول إلى القطبين والجنوبي.

Advertisement