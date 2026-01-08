تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعد طلاقه وانفصاله الأخير… توم كروز يضع ابنته في صدارة أولوياته
08-01-2026
يُكثّف الممثل الأميركي
توم كروز
مساعيه لإصلاح علاقته بابنته سوري
كروز
،
بعد سنوات
من التباعد أعقبت طلاقه من كاتي هولمز عام 2012.
وبحسب تقارير إعلامية، يسعى كروز لإعادة بناء العلاقة وفق شروط سوري نفسها، التي اختارت مؤخرًا تغيير اسمها الأخير إلى "نويل"، في خطوة عُدّت مؤشرًا على المسافة العاطفية بين الطرفين.
ورغم القطيعة، واصل كروز تغطية تكاليف تعليم سوري الجامعي التزامًا باتفاقية الطلاق. ونقل موقع هيت وورلد عن مصدر مقرّب أن سوري باتت أولوية مطلقة في حياة الممثل، مشيرًا إلى أن العلاقة معها ستكون محور تركيزه الأساسي في المرحلة المقبلة.
وعقب انفصاله عن
آنا دي أرماس
في تشرين الأول 2025، يخطط كروز للتواصل مع ابنته بهدوء وبمقاربة إيجابية، من دون نبش الخلافات الماضية. ويؤكد، وفق المصدر، أنه لا يسعى للسيطرة أو لتغيير ما حصل، بل يريد فرصة للاستماع إلى سوري وبناء علاقة داعمة وناضجة معها، وفق شروطها الخاصة.
وعلى الرغم من تحفّظ طفليه الآخرين،
بيلا
وكونور، طمأنهم كروز باستعداده لتقبّل أي نتيجة، مشددًا على رغبته في منح سوري كل المساحة اللازمة للعودة إلى حياته وبناء علاقة ذات معنى.
