تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
شجار عابر يتحول إلى جريمة قتل في القاهرة
Lebanon 24
08-01-2026
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمكن رجال المباحث
المصرية
من القبض على شاب قتل صديقه طعنا بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما داخل محل
بلايستيشن
فى حدائق
القبة
وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة فى حدائق القبة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنة فى القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بعدما تعدى عليه صديقه أمام محل بلاستيشن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة قتل بسبب العمل في مصر تُسفر عن حكم الإعدام شنقًا
Lebanon 24
جريمة قتل بسبب العمل في مصر تُسفر عن حكم الإعدام شنقًا
09/01/2026 03:04:46
09/01/2026 03:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة سرقة تُؤدّي إلى محاولة قتل
Lebanon 24
جريمة سرقة تُؤدّي إلى محاولة قتل
09/01/2026 03:04:46
09/01/2026 03:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في مصر.. قتل زميله وقطّع جثته!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في مصر.. قتل زميله وقطّع جثته!
09/01/2026 03:04:46
09/01/2026 03:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان.. قتل زوجته ورمى جثتها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان.. قتل زوجته ورمى جثتها!
09/01/2026 03:04:46
09/01/2026 03:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بلايستيشن
القاهرة
المصرية
القبة
مصرية
بلاست
بلاي
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
أثناء غياب الأب بالخارج.. زوجة أب تعذب طفلتيه في مصر
Lebanon 24
أثناء غياب الأب بالخارج.. زوجة أب تعذب طفلتيه في مصر
16:18 | 2026-01-08
08/01/2026 04:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس وغرامة لسيدة متهمة بدهس طالبة أثناء خروجها من المدرسة
Lebanon 24
حبس وغرامة لسيدة متهمة بدهس طالبة أثناء خروجها من المدرسة
14:15 | 2026-01-08
08/01/2026 02:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شارع باسم ترامب في إيران!
Lebanon 24
بالفيديو... شارع باسم ترامب في إيران!
11:09 | 2026-01-08
08/01/2026 11:09:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه وانفصاله الأخير… توم كروز يضع ابنته في صدارة أولوياته
Lebanon 24
بعد طلاقه وانفصاله الأخير… توم كروز يضع ابنته في صدارة أولوياته
10:30 | 2026-01-08
08/01/2026 10:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
Lebanon 24
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
09:50 | 2026-01-08
08/01/2026 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
منخضفان جويان جديدان سيضربان لبنان.. وذروة الأمطار ستكون في هذا الموعد
01:49 | 2026-01-08
08/01/2026 01:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
00:53 | 2026-01-08
08/01/2026 12:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:18 | 2026-01-08
أثناء غياب الأب بالخارج.. زوجة أب تعذب طفلتيه في مصر
14:15 | 2026-01-08
حبس وغرامة لسيدة متهمة بدهس طالبة أثناء خروجها من المدرسة
11:09 | 2026-01-08
بالفيديو... شارع باسم ترامب في إيران!
10:30 | 2026-01-08
بعد طلاقه وانفصاله الأخير… توم كروز يضع ابنته في صدارة أولوياته
09:50 | 2026-01-08
الملك تشارلز يكسر تقليد إليزابيث ويستأنف نشاطه من لندن
09:23 | 2026-01-08
إنجاز عربي… إماراتية تتسلّق أعلى قمة في القارة القطبية
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 03:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 03:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 03:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24