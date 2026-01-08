شجار عابر يتحول إلى جريمة قتل في القاهرة

تمكن رجال المباحث من القبض على شاب قتل صديقه طعنا بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما داخل محل فى حدائق وحرر محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة فى حدائق القبة وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنة فى القلب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بعدما تعدى عليه صديقه أمام محل بلاستيشن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)

Advertisement