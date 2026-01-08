تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
منوعات
أثناء غياب الأب بالخارج.. زوجة أب تعذب طفلتيه في مصر
Lebanon 24
08-01-2026
|
16:18
تباشر
النيابة العامة
المصرية
بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، برئاسة مدير
النيابة
، تحقيقاتها مع ربة منزل؛ لاتهامها بتعذيب ابنتي زوجها، طفلتين، داخل مسكنها بمركز أولاد صقر.
تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بتداول مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر آثار تعذيب على جسد طفلتين صغيرتين بمركز أولاد صقر، وأن زوجة والدهما وراء تلك الإصابات.
بالفحص تبين إصابة المجني عليهما الطفلتين "
دنيا
س. إ. م." 11 عاما، وشقيقتها "سما" عبارة عن كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسد؛ اثر تعرضهما للضرب والتعذيب على يد زوجة والدهما المتهمة "أ. ع. ع. ع."، حيث تبين أن والدهما يعمل في إحدى الدول الخليجية، وأن والدتهما منفصلة عن والدهما، والصغيرتان تعيشان رفقة زوجة الأب.
تم ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 397 لسنة 2026 جنح
مركز أولاد صقر
، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
