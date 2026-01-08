أثناء غياب الأب بالخارج.. زوجة أب تعذب طفلتيه في مصر

تباشر بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، برئاسة مدير ، تحقيقاتها مع ربة منزل؛ لاتهامها بتعذيب ابنتي زوجها، طفلتين، داخل مسكنها بمركز أولاد صقر.





تلقت بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بتداول مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر آثار تعذيب على جسد طفلتين صغيرتين بمركز أولاد صقر، وأن زوجة والدهما وراء تلك الإصابات.





بالفحص تبين إصابة المجني عليهما الطفلتين " س. إ. م." 11 عاما، وشقيقتها "سما" عبارة عن كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة بالجسد؛ اثر تعرضهما للضرب والتعذيب على يد زوجة والدهما المتهمة "أ. ع. ع. ع."، حيث تبين أن والدهما يعمل في إحدى الدول الخليجية، وأن والدتهما منفصلة عن والدهما، والصغيرتان تعيشان رفقة زوجة الأب.





تم ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 397 لسنة 2026 جنح ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)

