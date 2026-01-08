الحملتُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة. ربما تفكر في دراسة او تهتم بشؤون بعض الاولاد وتفرح للتطورات.الثورقد تتاح لك فرصة قيادة احد المشاريع ، لكن الأمر يسبب بعض الاحتكاكات، كن على ثقة بنفسك، وصارع من أجل الانتصار لأهدافك التي تعلق عليها آمالاً كباراً.الجوزاءتعالج مسائل مالية طارئة، أو تناقش قضية استثمار مهمة وقد تكون مصيرية.السرطانتعيش بعض الإرباك أو تتفق على انفصال، قد تعاني عدائية الاخرين لك، حاذر نزاعات قد تتفاقم، تحتاج الى حليف قوي ونافذ وليس الى المزيد من السلبيات.تجنّب النقاشات الحادّة، تشعر في هذه الاثناء أنك تراوح مكانك، عليك أخذ المبادرة والظهور بأفضل صورة.أحذّرك من مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، أجِّل الموضوعات الحسّاسة والمعقّدة الى وقت آخر يكون فيه الحظ الى جانبك.الميزانقد تعقد اتفاقات مهنية مناسبة وتلفت نظر بعض النافذين والقادرين.تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على الإقناع، وتالياً سيسهل عليك التفاوض وإقامة حوار بنّاء ومثمر وتحقق نجاحاً باهراً.قد تخرج بأفكار وضّاءة، المهم ان تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وان لا تذهب نحو اهمال مسيء اليك.الجديمن الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أونزاعاً مع سلطة، كذلك قد تطلب إليك التضحية في شأن معقد.الدلوتتمتع بشعبية جيّدة، لذلك ستنجح في تشكيل فريق أوفي قيادة معيّن أوتنظيم حلقة وورشة مهمة حسب اختصاصك وتوجهّك.تظهر بلبلة وتشتد الضغوط عليك، وربما تجد نفسك في مواجهة صعبة، مهما حاولت ان تكسب ثقة الآخرين، إلا ان بعضهم ما زال يشكك في قدراتك. (السومرية)