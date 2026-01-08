الحمل
تُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة. ربما تفكر في دراسة او تهتم بشؤون بعض الاولاد وتفرح للتطورات.
الثور
قد تتاح لك فرصة قيادة احد المشاريع ، لكن الأمر يسبب بعض الاحتكاكات، كن على ثقة بنفسك، وصارع من أجل الانتصار لأهدافك التي تعلق عليها آمالاً كباراً.
الجوزاء
تعالج مسائل مالية طارئة، أو تناقش قضية استثمار مهمة وقد تكون مصيرية.
السرطان
تعيش بعض الإرباك أو تتفق على انفصال، قد تعاني عدائية الاخرين لك، حاذر نزاعات قد تتفاقم، تحتاج الى حليف قوي ونافذ وليس الى المزيد من السلبيات.
الأسد
تجنّب النقاشات الحادّة، تشعر في هذه الاثناء أنك تراوح مكانك، عليك أخذ المبادرة والظهور بأفضل صورة.
العذراء
أحذّرك من مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، أجِّل الموضوعات الحسّاسة والمعقّدة الى وقت آخر يكون فيه الحظ الى جانبك.
الميزان
قد تعقد اتفاقات مهنية مناسبة وتلفت نظر بعض النافذين والقادرين.
العقرب
تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على الإقناع، وتالياً سيسهل عليك التفاوض وإقامة حوار بنّاء ومثمر وتحقق نجاحاً باهراً.
القوس
قد تخرج بأفكار وضّاءة، المهم ان تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وان لا تذهب نحو اهمال مسيء اليك.
الجدي
من الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أونزاعاً مع سلطة، كذلك قد تطلب إليك التضحية في شأن معقد.
الدلو
تتمتع بشعبية جيّدة، لذلك ستنجح في تشكيل فريق أوفي قيادة تيار
معيّن أوتنظيم حلقة وورشة مهمة حسب اختصاصك وتوجهّك.
الحوت
تظهر بلبلة وتشتد الضغوط عليك، وربما تجد نفسك في مواجهة صعبة، مهما حاولت ان تكسب ثقة الآخرين، إلا ان بعضهم ما زال يشكك في قدراتك. (السومرية)