في الـ62 من عمرها.. امرأة حامل وهذه قصتها

لفتت امرأة تبلغ 62 عاماً من الأنظار بعد حملها عبر التلقيح الصناعي، مع إعلانها أن الجنين الذي تحمله "يشبه عودة" ابنها الراحل الذي كان طفلها الوحيد.



وتعيش المرأة في مدينة يوان بمقاطعة جيلين، وهي في شهرها السادس، فيما تتولى شقيقتها الصغرى، التي تستخدم اسم "شياو وي" على مواقع التواصل، نشر مقاطع فيديو دورية تُظهر روتين الحامل ومشاعرها مع تقدّم الحمل.



وفي فيديو نُشر أواخر كانون الأول، تحدثت المرأة عن نشاط الجنين قائلة إنّه يكثر من الحركة، ولاحظت أنه "يزداد نشاطه" عندما تتناول طعاماً حلواً.



وبحسب "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فقدت المرأة ابنها في كانون الثاني 2025، من دون إعلان تفاصيل الوفاة، وبعد أشهر حملت بالتلقيح الصناعي، في حمل يُعدّ الثاني لها. ورغم أن الأطباء في الصين لا يُسمح لهم بالكشف عن جنس الجنين، قالت المرأة إن شهيتها للحلويات تجعلها تميل للاعتقاد بأنه "ذكر"، معتبرة ذلك "عودة" لابنها.



وبسبب تقدّمها في السن، تخضع لفحوصات طبية منتظمة برفقة شقيقتها، مع السفر نحو 170 كيلومتراً إلى مستشفيات في تشانغتشون لإجراء الفحوصات اللازمة.



في المقابل، نقلت الصحيفة تحذيرات طبية من مخاطر الحمل في سن متقدمة جداً، مع الإشارة إلى ارتفاع احتمالات المضاعفات مقارنة بالأصغر سناً، وأن الولادة غالباً ستكون عبر " "، وهي بدورها تحمل مخاطر.



وأثار الحمل انقساماً على الإنترنت بين من عبّروا عن قلقهم بشأن قدرة الوالدين على تربية الطفل ومستقبله، وآخرين رأوا في الخطوة جانباً نفسياً مرتبطاً بتجربة الفقد. ورداً على الانتقادات، قالت "شياو وي" إن كثيرين لا يفهمون "إصرار" شقيقتها ولا "ألم" فقدان طفلها الوحيد. (news18)

