تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
-8
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
"مصّاصة تُغنّي".. ابتكار ينقل الموسيقى عبر الأسنان
Lebanon 24
09-01-2026
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم تعد الموسيقى محصورة بسماعات الرأس ومكبرات الصوت، إذ ظهرت في معرض "CES 2026" على هيئة "مصّاصة" تتيح الاستماع أثناء تناولها. الابتكار الذي قدّمته شركة "Lollipop Star" يعتمد تقنية "التوصيل العظمي" لنقل الاهتزازات الصوتية إلى الأذن الداخلية عبر الأسنان.
تتكوّن "المصّاصة" من حلوى صالحة للأكل مع وحدة إلكترونية صغيرة، وفي أسفل العصا جزء دائري يضم زر التشغيل وآلية الاهتزاز. ويعتمد الاستخدام على عضّ المصّاصة بالأضراس الخلفية، لتنتقل الاهتزازات من الفك وصولاً إلى السمع.
وتتوفر بثلاث نكهات، لكل واحدة منها أغنية وفنان مختلفان: نكهة
الخوخ
مع "Ice Spice"، ونكهة التوت الأزرق مع "
akon
"، ونكهة الليمون الأخضر مع "
armani
White". ومن المقرر طرحها على موقع الشركة بسعر "8.99" دولار لكل قطعة بعد 9 حزيران، وهو اليوم الختامي للمعرض.
على الإنترنت، انقسمت التفاعلات بين من رأى في الفكرة اختراعًا "مرحًا" ومن اعتبرها "هدرًا للتكنولوجيا"، وسط تعليقات متباينة تراوحت بين الحماسة والرفض. (news18)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طلاب "بيت الموسيقى" في عكّار في أمسية من التراث المشرقي
Lebanon 24
طلاب "بيت الموسيقى" في عكّار في أمسية من التراث المشرقي
09/01/2026 12:47:05
09/01/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعطيل "لغة البكتيريا" يفتح بابًا جديدًا للوقاية من تسوس الأسنان
Lebanon 24
تعطيل "لغة البكتيريا" يفتح بابًا جديدًا للوقاية من تسوس الأسنان
09/01/2026 12:47:05
09/01/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حول مسودة "الفجوة المالية": أطباء الأسنان يرفضون المساس بصناديق التقاعد
Lebanon 24
حول مسودة "الفجوة المالية": أطباء الأسنان يرفضون المساس بصناديق التقاعد
09/01/2026 12:47:05
09/01/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة لتوحيد نقابتي أطباء الأسنان وإلغاء "الطائفية النقابية"
Lebanon 24
دعوة لتوحيد نقابتي أطباء الأسنان وإلغاء "الطائفية النقابية"
09/01/2026 12:47:05
09/01/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
✨ الخلف
توت ⚔️
إنترنت
armani
الخوخ
حماس
برات
akon
قد يعجبك أيضاً
في دولة عربية.. الإيقاع بأخطر "شبكة غسيل أموال"
Lebanon 24
في دولة عربية.. الإيقاع بأخطر "شبكة غسيل أموال"
03:48 | 2026-01-09
09/01/2026 03:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ62 من عمرها.. امرأة حامل وهذه قصتها
Lebanon 24
في الـ62 من عمرها.. امرأة حامل وهذه قصتها
02:33 | 2026-01-09
09/01/2026 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما توّقع نشاط زلزالي مدمر مطلع عام 2026.. علماء يُهاجمون الراصد الهولندي الشهير
Lebanon 24
بعدما توّقع نشاط زلزالي مدمر مطلع عام 2026.. علماء يُهاجمون الراصد الهولندي الشهير
00:25 | 2026-01-09
09/01/2026 12:25:35
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:46 | 2026-01-08
08/01/2026 11:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة بحرية.. نفوق حيتان بعد جنوح جماعي في نيوزيلندا
Lebanon 24
مأساة بحرية.. نفوق حيتان بعد جنوح جماعي في نيوزيلندا
23:38 | 2026-01-08
08/01/2026 11:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:48 | 2026-01-09
في دولة عربية.. الإيقاع بأخطر "شبكة غسيل أموال"
02:33 | 2026-01-09
في الـ62 من عمرها.. امرأة حامل وهذه قصتها
00:25 | 2026-01-09
بعدما توّقع نشاط زلزالي مدمر مطلع عام 2026.. علماء يُهاجمون الراصد الهولندي الشهير
23:46 | 2026-01-08
برجك اليوم
23:38 | 2026-01-08
مأساة بحرية.. نفوق حيتان بعد جنوح جماعي في نيوزيلندا
16:18 | 2026-01-08
أثناء غياب الأب بالخارج.. زوجة أب تعذب طفلتيه في مصر
فيديو
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
رضوى الشربيني تشن هجوما على فنانة شابة.. إليكم السبب (فيديو)
03:02 | 2026-01-09
09/01/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24