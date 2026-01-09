تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

"مصّاصة تُغنّي".. ابتكار ينقل الموسيقى عبر الأسنان

Lebanon 24
09-01-2026 | 03:58
لم تعد الموسيقى محصورة بسماعات الرأس ومكبرات الصوت، إذ ظهرت في معرض "CES 2026" على هيئة "مصّاصة" تتيح الاستماع أثناء تناولها. الابتكار الذي قدّمته شركة "Lollipop Star" يعتمد تقنية "التوصيل العظمي" لنقل الاهتزازات الصوتية إلى الأذن الداخلية عبر الأسنان.

تتكوّن "المصّاصة" من حلوى صالحة للأكل مع وحدة إلكترونية صغيرة، وفي أسفل العصا جزء دائري يضم زر التشغيل وآلية الاهتزاز. ويعتمد الاستخدام على عضّ المصّاصة بالأضراس الخلفية، لتنتقل الاهتزازات من الفك وصولاً إلى السمع.

وتتوفر بثلاث نكهات، لكل واحدة منها أغنية وفنان مختلفان: نكهة الخوخ مع "Ice Spice"، ونكهة التوت الأزرق مع "akon"، ونكهة الليمون الأخضر مع "armani White". ومن المقرر طرحها على موقع الشركة بسعر "8.99" دولار لكل قطعة بعد 9 حزيران، وهو اليوم الختامي للمعرض.

على الإنترنت، انقسمت التفاعلات بين من رأى في الفكرة اختراعًا "مرحًا" ومن اعتبرها "هدرًا للتكنولوجيا"، وسط تعليقات متباينة تراوحت بين الحماسة والرفض. (news18)
