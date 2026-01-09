ضرب طالبة بالقاهرة يثير موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي

في مشهد هز في مصر، تعرضت فتاة لإصابة بالغة في وجهها إثر تعدي شخص عليها بالضرب بالقاهرة، وكشفت تحريات عن ملابسات الحادث، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.



وتبين أنه بتاريخ 27 كانون الأول الماضي، تلقت شرطة مصر القديمة بلاغاً من طالبة مقيمة بمدينة نصر أول، تتضرر فيه من أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة.



تمكنت من ضبط المتهم، وهو مصور مقيم بدائرة قسم شرطة 15 أيار. وبمواجهته، اعترف بوجود علاقة صداقة بينه والمجني عليها، وأن مشادة كلامية نشبت بينهما في منطقة الفسطاط على سبيل المزاح تطورت إلى ضرب تسبب في جرح قطعي للفتاة.



وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق في الواقعة. (اليوم السابع)

