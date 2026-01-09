تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات
ضرب طالبة بالقاهرة يثير موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
09-01-2026
|
12:13
photos
0
في مشهد هز
مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر، تعرضت فتاة لإصابة بالغة في وجهها إثر تعدي شخص عليها بالضرب بالقاهرة، وكشفت تحريات
وزارة الداخلية
عن ملابسات الحادث، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.
وتبين أنه بتاريخ 27 كانون الأول الماضي، تلقت شرطة مصر القديمة بلاغاً من طالبة مقيمة بمدينة نصر أول، تتضرر فيه من أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة.
تمكنت
قوات الأمن
من ضبط المتهم، وهو مصور مقيم بدائرة قسم شرطة 15 أيار. وبمواجهته، اعترف بوجود علاقة صداقة بينه والمجني عليها، وأن مشادة كلامية نشبت بينهما في منطقة الفسطاط على سبيل المزاح تطورت إلى ضرب تسبب في جرح قطعي للفتاة.
وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت
النيابة العامة
التحقيق في الواقعة. (اليوم السابع)
