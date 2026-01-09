تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

ضرب طالبة بالقاهرة يثير موجة استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
09-01-2026 | 12:13
A-
A+

Doc-P-1466195-639035830850112769.webp
Doc-P-1466195-639035830850112769.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في مشهد هز مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تعرضت فتاة لإصابة بالغة في وجهها إثر تعدي شخص عليها بالضرب بالقاهرة، وكشفت تحريات وزارة الداخلية عن ملابسات الحادث، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة.

وتبين أنه بتاريخ 27 كانون الأول الماضي، تلقت شرطة مصر القديمة بلاغاً من طالبة مقيمة بمدينة نصر أول، تتضرر فيه من أحد الأشخاص بسبب خلافات سابقة.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وهو مصور مقيم بدائرة قسم شرطة 15 أيار. وبمواجهته، اعترف بوجود علاقة صداقة بينه والمجني عليها، وأن مشادة كلامية نشبت بينهما في منطقة الفسطاط على سبيل المزاح تطورت إلى ضرب تسبب في جرح قطعي للفتاة.

وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة. (اليوم السابع)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضبط شخص تعدى على كلب ضال بالقاهرة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة غامضة.. ممثلة شهيرة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة طهران: تحديد هوية 40 متورطا في نشر أخبار وصور كاذبة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قضايا المرأة
lebanon 24
Lebanon24
09/01/2026 21:24:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

النيابة العامة

وزارة الداخلية

قوات الأمن

مدينة نصر

القاهرة

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2026-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:34 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:06 | 2026-01-09
Lebanon24
10:31 | 2026-01-09
Lebanon24
09:38 | 2026-01-09
Lebanon24
07:24 | 2026-01-09
Lebanon24
06:18 | 2026-01-09
Lebanon24
03:58 | 2026-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24