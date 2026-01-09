في مصر.. إصابة 5 أشخاص بسقوطهم في بالوعة صرف صحي

أصيب 5 أشخاص إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي، بإحدى قرى أطفيح في مصر، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن يفيد سقوط أشخاص في بالوعة صرف صحي بإحدى قرى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن 5 أشخاص سقطوا في بالوعة صرف صحي، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود ، لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)

Advertisement