حادث مأساوي.. طفلان يلقيا مصرعهما غرقًا في مصر

لقى طفلان في بدايات العقد الثاني من العمر مصرعهما غرقا، منذ قليل، في نهر النيل بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة ، في واقعة مأساوية شهدتها المنطقة.



تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي مساعد مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بغرق شقيقين في مياه نهر النيل بدائرة المركز.



وعلى الفور، انتقلت يرافقها رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين غرق كل من يوسف ص. خ – 14 سنة، وكريم ص. خ – 12 سنة وذلك بناحية بالقرب من مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بدائرة المركز.



وأسفرت جهود الإنقاذ عن انتشال جثمان الطفل الأول، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث لانتشال جثمان الشقيق الثاني، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (اليوم السابع)

