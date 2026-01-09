تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

حادث مأساوي.. طفلان يلقيا مصرعهما غرقًا في مصر

Lebanon 24
09-01-2026 | 16:05
لقى طفلان في بدايات العقد الثاني من العمر مصرعهما غرقا، منذ قليل، في نهر النيل بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، في واقعة مأساوية شهدتها المنطقة.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بغرق شقيقين في مياه نهر النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة يرافقها رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين غرق كل من يوسف ص. خ – 14 سنة، وكريم ص. خ – 12 سنة وذلك بناحية شارع البحر بالقرب من مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بدائرة المركز.

وأسفرت جهود الإنقاذ عن انتشال جثمان الطفل الأول، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري أعمال البحث لانتشال جثمان الشقيق الثاني، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (اليوم السابع)
