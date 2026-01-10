تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

دب اختبئ 37 يوما في أحد المنازل.. هكذا تم إخراجه (صور)

Lebanon 24
10-01-2026 | 01:00
في قصة غريبة، غادر دب أسود ضخم يزن 550 كيلوغراما منزلاً في حي ألتادينا في لوس أنجليس بعدما قضى 37 يوماً مختبئاً أسفل المبنى. 

ولفت مالك المبنى إلى أن الدب جعل حياته اليومية مرهقة، إذ وصفه بأنه "رفيق لا يُحتمل" تسبب في توتره وأفسد أجواء عيد الميلاد.

وتم إخراج الدب يوم الثلاثاء الماضي بمساعدة "رابطة الدببة"، وهي مجموعة متخصصة في التعامل مع حالات الطوارئ الخاصة بالدببة في منطقة بحيرة تاهو
 
 
 
 
 
 
 
 
واستخدم الفريق كرات طلاء مملوءة بزيت نباتي لإبعاد الدب واستجاب الحيوان خلال 20 دقيقة. 

وبعد إخراج الدب، غطى مالك المبنى مساحة الزحف بطبقتين من الخشب الرقائقي وأكياس الرمل لمنع عودة الحيوان، كما وضعت الرابطة حصيرة كهربائية تعطي صدمة خفيفة عند الضغط عليها.

وبالفعل كان للحصيرة تأثيراً كبيراً، عندما عاد الدب يوم الأربعاء وتلقى صدمة كهربائية هرب على الفور. 

وكانت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا تحاول إخراج الدب لأكثر من شهر، بداية باستخدام رذاذ الروائح، ثم فخ مليء بالسردين والدجاج المقلي وزبدة الفول السوداني والتفاح، لكنه وقع في النهاية على دب آخر كان يتجول في الحي.
 
عيد الميلاد

لوس أنجليس

كاليفورنيا

بحيرة تاهو

السودان

سوداني

ماك و

بريت

