منوعات
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
10-01-2026
|
04:00
انتشر فيديو عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
من حديقة فروتسواف للحيوانات في
بولندا
، حيث ظهر غزال صغير من نوع المونتجاك الصيني وهو يتحدى وحيد قرن ضخم يزن 1.7 طن.
ويظهر
الغزال
الصغير في الفيديو وهو يبدأ الهجوم على وحيد القرن، ويصدم رأسه برأسه مراراً، وسط محاولات من الحيوان الضخم للتغلب عليه، لكن الغزال يواصل مطاردته حتى يفر بعيداً.
وذكرت الصفحة الرسمية للحديقة أن هذا السلوك يعود إلى الطبيعة والغريزة، فأنثى الغزال كانت في فترة التزاوج، مما أدى إلى ارتفاع هرمون التستوستيرون لدى الذكر ودفعه لإظهار شجاعته وإثبات قدراته، رغم صغر حجمه مقارنة بالوحيد القرن.
Advertisement
