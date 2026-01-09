

الحمل

كن حذراً جداً في بعض الأحيان لئلا تقع في المحظور، ولا سيما أن من ينتظرك على الكوع ليوقع بك.



الثور

يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد بعد مفاوضات شاقة، وثمة عقد يلوح في الأفق.



الجوزاء

حاذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب.



السرطان

مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية.





يتحدث هذا اليوم عن فرص مالية جديدة أو عن اكتشاف لبعض الأسرار، وعن إرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن.





تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا.



الميزان

يفتح هذا اليوم لك باباً للعمل مميزاً، ويتيح لك فرصة يجب أن تستغلّها في الوقت المناسب.





التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة.





تكون هذا اليوم مرهفًا، واثقاً بنفسك، واضح التفكير، وهذا ما يظهر واضحاً للشريك، فيزداد إعجابه بك أكثر فأكثر.



الجدي

الاستخفاف بالمهام الموكلة إليك يكون مكلفاً جداً، فبادر الى تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان.



الدلو

الحماسة في العمل تؤدي الى ارتكاب بعض الهفوات، فكن حذراً في اندفاعك.





الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك بسرعة وسهولة. (السومرية)



