20
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
-6
o
بشري
13
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
متفرقات
حارس يحرق فيلا رجل أعمال... والسبب "بلاي ستيشن"
Lebanon 24
11-01-2026
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشعل حارس فيلا سكنية داخل مجمّع
دريم
لاند في مدينة السادس من تشرين بمحافظة
الجيزة
فجر السبت حريقاً داخل المنزل الذي كان مكلّفاً بحمايته، في واقعة بدأت بمحاولة سرقة وانتهت بخسائر كبيرة في الممتلكات.
التحقيقات الأوّلية أظهرت أن الحارس كان يخطّط لسرقة جهاز ألعاب إلكترونية من نوع "
بلاي ستيشن
" يعود لمالك الفيلا، وهو رجل أعمال، فاختار إشعال النار كوسيلة لتشتيت الانتباه وإخفاء فعلته. إلا أنّ الحريق خرج عن السيطرة بسرعة، وامتدّ إلى غرف ومرافق عدة داخل المنزل، مدمّراً جزءاً واسعاً من محتوياته.
قوى الأمن في مدينة السادس من تشرين تمكّنت من تعقّب الحارس وتوقيفه بعد وقت قصير من اندلاع الحريق، قبل أن يُقتاد إلى التحقيق حيث جرى تنظيم محضر رسمي بالواقعة.
النيابة العامة
باشرت استجوابه وفتحت تحقيقاً لكشف تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات، وسط تقديرات أولية تشير إلى خسائر مادية كبيرة نتيجة الحريق الذي تسبّب به المتهم أثناء محاولته تنفيذ السرقة.
