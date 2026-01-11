حارس يحرق فيلا رجل أعمال... والسبب "بلاي ستيشن"

أشعل حارس فيلا سكنية داخل مجمّع لاند في مدينة السادس من تشرين بمحافظة فجر السبت حريقاً داخل المنزل الذي كان مكلّفاً بحمايته، في واقعة بدأت بمحاولة سرقة وانتهت بخسائر كبيرة في الممتلكات.



التحقيقات الأوّلية أظهرت أن الحارس كان يخطّط لسرقة جهاز ألعاب إلكترونية من نوع " " يعود لمالك الفيلا، وهو رجل أعمال، فاختار إشعال النار كوسيلة لتشتيت الانتباه وإخفاء فعلته. إلا أنّ الحريق خرج عن السيطرة بسرعة، وامتدّ إلى غرف ومرافق عدة داخل المنزل، مدمّراً جزءاً واسعاً من محتوياته.



قوى الأمن في مدينة السادس من تشرين تمكّنت من تعقّب الحارس وتوقيفه بعد وقت قصير من اندلاع الحريق، قبل أن يُقتاد إلى التحقيق حيث جرى تنظيم محضر رسمي بالواقعة.



باشرت استجوابه وفتحت تحقيقاً لكشف تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات، وسط تقديرات أولية تشير إلى خسائر مادية كبيرة نتيجة الحريق الذي تسبّب به المتهم أثناء محاولته تنفيذ السرقة.

