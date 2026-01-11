تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

حارس يحرق فيلا رجل أعمال... والسبب "بلاي ستيشن"

Lebanon 24
11-01-2026 | 00:16
A-
A+
Doc-P-1466741-639037126130305186.jpg
Doc-P-1466741-639037126130305186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشعل حارس فيلا سكنية داخل مجمّع دريم لاند في مدينة السادس من تشرين بمحافظة الجيزة فجر السبت حريقاً داخل المنزل الذي كان مكلّفاً بحمايته، في واقعة بدأت بمحاولة سرقة وانتهت بخسائر كبيرة في الممتلكات.

التحقيقات الأوّلية أظهرت أن الحارس كان يخطّط لسرقة جهاز ألعاب إلكترونية من نوع "بلاي ستيشن" يعود لمالك الفيلا، وهو رجل أعمال، فاختار إشعال النار كوسيلة لتشتيت الانتباه وإخفاء فعلته. إلا أنّ الحريق خرج عن السيطرة بسرعة، وامتدّ إلى غرف ومرافق عدة داخل المنزل، مدمّراً جزءاً واسعاً من محتوياته.

قوى الأمن في مدينة السادس من تشرين تمكّنت من تعقّب الحارس وتوقيفه بعد وقت قصير من اندلاع الحريق، قبل أن يُقتاد إلى التحقيق حيث جرى تنظيم محضر رسمي بالواقعة.

النيابة العامة باشرت استجوابه وفتحت تحقيقاً لكشف تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات، وسط تقديرات أولية تشير إلى خسائر مادية كبيرة نتيجة الحريق الذي تسبّب به المتهم أثناء محاولته تنفيذ السرقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا تأخر موعد إطلاق بلاي ستيشن 6؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أمام مطعمه الجديد.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابياً.. العين على "رجل أعمال"
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
حارس "جيرونا" يرفض اللعب مع فريقه... ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 11:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

النيابة العامة

بلاي ستيشن

النيابة

الجيزة

بلاي

بيرة

دريم

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2026-01-11
Lebanon24
00:44 | 2026-01-11
Lebanon24
23:19 | 2026-01-10
Lebanon24
23:00 | 2026-01-10
Lebanon24
15:28 | 2026-01-10
Lebanon24
14:31 | 2026-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24