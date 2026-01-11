فيلم تونسي عن غزة يدخل المنافسة العالمية

أُدرج الفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن رسميًا ضمن القائمة الطويلة لجوائز البافتا السينمائية لعام 2026 في فئتي أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبي، في خطوة تعزز حضوره في سباق الجوائز العالمية .



ويأتي هذا الترشيح بعد وصول الفيلم إلى القوائم القصيرة لكل من جوائز الأوسكار والغولدن غلوب لأفضل فيلم أجنبي، ما يرسّخ موقعه كأحد أبرز الأعمال السينمائية العالمية هذا العام .



ويعرض الفيلم حاليًا في دور السينما العربية ضمن مبادرة "سينماد" التي أطلقتها MAD Solutions لدعم انتشار الأفلام العربية المتميزة عالميًا.



وتدور أحداث الفيلم حول قصة الطفلة هند رجب التي علقت داخل سيارة تحت القصف في غزة في 29 كانون الثاني 2024، أثناء محاولة متطوعي إنقاذها، في عمل إنساني مكثف يجمع بين الدراما والواقع.



الفيلم إنتاج تونسي–فرنسي مشترك، وتشارك في بطولته سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا وعامر حليحل، فيما تتولى MAD Distribution توزيعه عربيًا، وشركة The Party Film Sales إدارة مبيعاته عالميًا.

