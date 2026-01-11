رحلة انتهت بمأساة… هذا ما حصل مع سائحة روسية في تايلاند!

Advertisement

وأكدت الروسية في تايلاند لوكالة «نوفوستي» وفاة المواطنة الروسية إليزابيتا ستاريخ (18 عامًا)، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة ببقية المصابين قيد المتابعة.وبحسب صحيفة "تاي رات" التايلاندية، وقع الحادث قرابة الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان القارب السياحي يقلّ 52 سائحًا أجنبيًا، من بينهم روس، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم التايلاندي.وأدى الاصطدام إلى تمزق الجزء الأمامي من القارب السياحي بفعل قوة الارتطام، ما أسفر عن سقوط 22 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 19 سائحًا أجنبيًا وثلاثة من الطاقم.وتلقى المصابون الإسعافات الأولية في مستشفى فاي فاي، قبل نقل عدد منهم إلى مستشفيات في فوكيت لاستكمال العلاج، بالتعاون مع إدارة مقاطعة فوكيت.في موازاة ذلك، انتشرت على مقاطع مصورة توثق الحادث، فيما تواصل السلطات التايلاندية تحقيقاتها لكشف ملابساته وتحديد أسبابه. (روسيا اليوم)