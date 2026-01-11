تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

رحلة انتهت بمأساة… هذا ما حصل مع سائحة روسية في تايلاند!

Lebanon 24
11-01-2026 | 05:22
لقيت سائحة روسية مصرعها وأُصيب 21 شخصًا آخرون، إثر اصطدام عنيف بين قارب سياحي وسفينة صيد صغيرة في المياه التايلاندية قبالة جزر فاي فاي قرب فوكيت، صباح اليوم.


وأكدت القنصلية العامة الروسية في تايلاند لوكالة «نوفوستي» وفاة المواطنة الروسية إليزابيتا ستاريخ (18 عامًا)، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة ببقية المصابين قيد المتابعة.


وبحسب صحيفة "تاي رات" التايلاندية، وقع الحادث قرابة الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وكان القارب السياحي يقلّ 52 سائحًا أجنبيًا، من بينهم روس، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم التايلاندي.


وأدى الاصطدام إلى تمزق الجزء الأمامي من القارب السياحي بفعل قوة الارتطام، ما أسفر عن سقوط 22 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 19 سائحًا أجنبيًا وثلاثة من الطاقم.


وتلقى المصابون الإسعافات الأولية في مستشفى جزيرة فاي فاي، قبل نقل عدد منهم إلى مستشفيات في فوكيت لاستكمال العلاج، بالتعاون مع إدارة مقاطعة فوكيت.


في موازاة ذلك، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق الحادث، فيما تواصل السلطات التايلاندية تحقيقاتها لكشف ملابساته وتحديد أسبابه. (روسيا اليوم) 

