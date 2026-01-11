تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

في دولة عربية.. موكب مسؤولين كبار يتعرض لحادث مروري!

Lebanon 24
11-01-2026 | 08:29
تعرض موكب يضم محافظ البنك المركزي المصري ووزير الزراعة ومحافظ أسوان، لحادث مروري بعد انقلاب إحدى السيارات وسقوطها في ترعة مجاورة للطريق.


وكان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير الزراعة علاء فاروق، ومحافظ أسوان إسماعيل كمال، في زيارة لإحدى قرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، لافتتاح مشاريع زراعية ودعم صغار المزارعين.


وأثناء سير الموكب على طريق بلانة بمركز نصر النوبة، وقع الحادث بانقلاب سيارة مدير مكتب محافظ أسوان محمد إسماعيل، وسقوطها في ترعة "النقرة"، في أثناء سيرها ضمن موكب زيارة محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان لقرية أرمينا.


وتقلت أجهزة الأمن بلاغا بالحادث وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي فجأة أثناء الجولة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وغرقها، لكن مدير مكتب المحافظ، كان يستقل سيارة أخرى في ذلك الوقت.


وأسفر الحادث عن إصابة السائق الذي نجح في الخروج من نافذة السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دراو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. (روسيا اليوم) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24