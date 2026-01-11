في دولة عربية.. موكب مسؤولين كبار يتعرض لحادث مروري!

تعرض موكب يضم محافظ ووزير الزراعة ومحافظ أسوان، لحادث مروري بعد انقلاب إحدى السيارات وسقوطها في ترعة مجاورة للطريق.





وكان محافظ حسن ، ووزير الزراعة علاء فاروق، ومحافظ أسوان كمال، في زيارة لإحدى قرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، لافتتاح مشاريع زراعية ودعم صغار المزارعين.





وأثناء سير الموكب على طريق بلانة بمركز نصر النوبة، وقع الحادث بانقلاب سيارة مدير أسوان ، وسقوطها في ترعة "النقرة"، في أثناء سيرها ضمن موكب زيارة محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان لقرية أرمينا.





وتقلت أجهزة الأمن بلاغا بالحادث وعلى الفور انتقلت وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي فجأة أثناء الجولة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وغرقها، لكن مدير ، كان يستقل سيارة أخرى في ذلك الوقت.





وأسفر الحادث عن إصابة السائق الذي نجح في الخروج من نافذة السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دراو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. (روسيا اليوم)

