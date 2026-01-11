تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-4
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
في دولة عربية.. موكب مسؤولين كبار يتعرض لحادث مروري!
Lebanon 24
11-01-2026
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض موكب يضم محافظ
البنك المركزي المصري
ووزير الزراعة ومحافظ أسوان، لحادث مروري بعد انقلاب إحدى السيارات وسقوطها في ترعة مجاورة للطريق.
وكان محافظ
البنك المركزي
حسن
عبد الله
، ووزير الزراعة علاء فاروق، ومحافظ أسوان
إسماعيل
كمال، في زيارة لإحدى قرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، لافتتاح مشاريع زراعية ودعم صغار المزارعين.
وأثناء سير الموكب على طريق بلانة بمركز نصر النوبة، وقع الحادث بانقلاب سيارة مدير
مكتب محافظ
أسوان
محمد إسماعيل
، وسقوطها في ترعة "النقرة"، في أثناء سيرها ضمن موكب زيارة محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة ومحافظ أسوان لقرية أرمينا.
وتقلت أجهزة الأمن بلاغا بالحادث وعلى الفور انتقلت
قوات الأمن
وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي فجأة أثناء الجولة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وغرقها، لكن مدير
مكتب المحافظ
، كان يستقل سيارة أخرى في ذلك الوقت.
وأسفر الحادث عن إصابة السائق الذي نجح في الخروج من نافذة السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دراو المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كندا تفرض عقوبات على 4 مسؤولين كبار في إيران (العربية)
Lebanon 24
كندا تفرض عقوبات على 4 مسؤولين كبار في إيران (العربية)
11/01/2026 18:55:57
11/01/2026 18:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب صيني يتعرّض لعملية احتيال كبيرة في دولة عربية.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شاب صيني يتعرّض لعملية احتيال كبيرة في دولة عربية.. وهذا ما حصل (فيديو)
11/01/2026 18:55:57
11/01/2026 18:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب دجاجة... حادث سير غريب في دولة عربيّة!
Lebanon 24
بسبب دجاجة... حادث سير غريب في دولة عربيّة!
11/01/2026 18:55:57
11/01/2026 18:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كبارة: الدولة مسؤولة عن المباني المهددة في ضهر المغر"
Lebanon 24
كبارة: الدولة مسؤولة عن المباني المهددة في ضهر المغر"
11/01/2026 18:55:57
11/01/2026 18:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي المصري
البنك المركزي
وزير الزراعة
محمد إسماعيل
مكتب المحافظ
روسيا اليوم
مكتب محافظ
قوات الأمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيلم كرتوني يثير هوس اقتناء ثعابين سامة… ما القصة؟
Lebanon 24
فيلم كرتوني يثير هوس اقتناء ثعابين سامة… ما القصة؟
10:17 | 2026-01-11
11/01/2026 10:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة انتهت بمأساة… هذا ما حصل مع سائحة روسية في تايلاند!
Lebanon 24
رحلة انتهت بمأساة… هذا ما حصل مع سائحة روسية في تايلاند!
05:22 | 2026-01-11
11/01/2026 05:22:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيلم تونسي عن غزة يدخل المنافسة العالمية
Lebanon 24
فيلم تونسي عن غزة يدخل المنافسة العالمية
04:45 | 2026-01-11
11/01/2026 04:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دبوس "Happy Trump" يخطف الأضواء داخل البيت الأبيض
Lebanon 24
دبوس "Happy Trump" يخطف الأضواء داخل البيت الأبيض
03:07 | 2026-01-11
11/01/2026 03:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع لنسوية ضد خامنئي يشعل منصات التواصل
Lebanon 24
مقطع لنسوية ضد خامنئي يشعل منصات التواصل
00:44 | 2026-01-11
11/01/2026 12:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت بيروت.. وهذه قوتها
16:54 | 2026-01-10
10/01/2026 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
Lebanon 24
مِن المرشحة اليهودية إلى اللبنانية.. معركة على أهم المراكز الدولية فمن سينجح؟
14:00 | 2026-01-10
10/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:17 | 2026-01-11
فيلم كرتوني يثير هوس اقتناء ثعابين سامة… ما القصة؟
05:22 | 2026-01-11
رحلة انتهت بمأساة… هذا ما حصل مع سائحة روسية في تايلاند!
04:45 | 2026-01-11
فيلم تونسي عن غزة يدخل المنافسة العالمية
03:07 | 2026-01-11
دبوس "Happy Trump" يخطف الأضواء داخل البيت الأبيض
00:44 | 2026-01-11
مقطع لنسوية ضد خامنئي يشعل منصات التواصل
00:16 | 2026-01-11
حارس يحرق فيلا رجل أعمال... والسبب "بلاي ستيشن"
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
11/01/2026 18:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24