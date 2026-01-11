فيلم كرتوني يثير هوس اقتناء ثعابين سامة… ما القصة؟

حذّر خبراء في الحياة البرية من مخاطر متزايدة، بعد أن تسبّبت الشعبية الواسعة لفيلم الرسوم المتحركة "زوتوبيا 2" بارتفاع الطلب على نوع من الثعابين السامة يُعرف بـ"أفعى الحفرة "، والتي باتت تُعرض للبيع على نطاق واسع في وعدد من الأسواق الإلكترونية.



ويُبرز الفيلم شخصية ثعبان أزرق ودود يُدعى "غاري دي سنيك"، أدّى صوته الممثل كي هوي ، ما لفت انتباه الجمهور، ولا سيما الأطفال، ودفع البعض إلى محاولة اقتناء هذا الحيوان في الواقع.

إلا أنّ خبراء حذّروا، بحسب ما نقلت صحيفة " ميل"، من أنّ هذا النوع من الثعابين سامّ وخطير للغاية على البشر. نيكلاوس براندنهوف، المدير التنفيذي لمؤسسة "أسكليبيوس" لمكافحة لدغات الثعابين، إن طهذه الثعابين غير مناسبة إطلاقًا للتربية المنزلية، فهي شديدة العدوانية، كما هو حال العديد من أفاعي الأشجار، وقد تتسبّب بإصابات خطيرة".

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه أفعى الحفرة الإندونيسية خيارًا مغريًا لهواة الحيوانات الغريبة بسبب ألوانها الزاهية، فيما تستغل منصّات إلكترونية شهيرة مثل RedNote وسوق "شيانيو" الصيني هذه الشهرة لبيعها بأسعار متدنية تصل إلى نحو 191 جنيهًا إسترلينيًا (1800 يوان صيني)، من دون أي تحذيرات أو قيود تتعلّق بالسلامة.

وأشار براندنهوف إلى أنّ الاهتمام بهذه الثعابين «تضاعف بشكل مفاجئ بعد صدور الفيلم"، محذّرًا من أنّ العديد من المشترين لا يدركون خطورة هذا الحيوان ولا تعقيدات رعايته.





وأضاف: "أفعى الحفرة الإندونيسية ليست لعبة للأطفال، وشراؤها من دون معرفة كاملة بمخاطرها يعرّض المالك لخطر حقيقي".

وتأتي هذه التحذيرات بعد رصد صحف صينية مثل "ذا بيبر" و"ديلي ميل" حسابات تروّج لبيع هذه الثعابين إلى جانب ألعاب أطفال وأنواع غير سامة، في مشهد يعكس تصاعدًا غير مسؤول لتجارة الحيوانات الغريبة المرتبطة بالثقافة الشعبية.

وأكد الخبراء أنّ تفاعل هذه الثعابين مع البشر يقتصر غالبًا على التغذية، وأن التعامل معها من دون خبرة قد يؤدي إلى لدغات خطيرة، داعين إلى توخّي الحذر ورفض شراء أي حيوان مستوحى من شخصيات الأفلام، مهما بدا جذابًا أو لطيفًا. (آرم نيوز)







Look at this rare sight: an Indonesian pit viper with its newborn. The color contrast is stunning.



Video credit to Lika Ivanova.pic.twitter.com/KqLTHVGUQM