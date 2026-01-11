اكتشاف آثار لتعايش البشر وأشباه البشر في إندونيسيا

كشفت حفريات بعمق 8 أمتار في كهف ليانغ بيتو بجنوب سولاويزي أن البشر وأشباه البشر الأوائل ربما استخدموا الكهف نفسه، وربما عاشوا فيه في الوقت نفسه، وفق ما نشر موقع New .

وأظهرت الحفريات أدوات حجرية بدائية وأدلة على صيد حيوانات ذكية كالقرود، ما يشير إلى مهارات متقدمة لدى أشباه البشر الذين عاشوا قبل حوالي 40 ألف عام. وفي مرحلة لاحقة، وصل البشر الحديثون إلى ، وجلبوا معهم أدوات أكثر تطورًا، ومجوهرات، ورسومًا حجرية، مما يعكس تحولًا ثقافيًا وسلوكيًا كبيرًا.

ويعد كهف ليانغ بولو بيتو موقعًا فريدًا لدراسة التفاعل المحتمل بين النوعين، وقد يوفر فهمًا أعمق لتطور الإنسان وهجراته عبر جنوب نحو . وأكد الباحثون أن التنقيب المستمر قد يكشف عن طبقات أثرية أقدم تغيّر الفهم الحالي لتاريخ الإنسان في المنطقة.