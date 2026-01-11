تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
Lebanon 24
11-01-2026 | 23:00
الحمل
يتلقى مولود الحمل اليوم أخبارًا إيجابية تتعلق بالمنزل أو السكن، وربما تفتح أمامه فرصة للانتقال أو إتمام صفقة شراء. عاطفيًا، يحتاج للتعامل بعقلانية وهدوء مع الشريك للحفاظ على استقرار العلاقة. مهنيًا، ثقته بنفسه وسرعة بديهته تساعده على النجاح في المقابلات والتحديات، مع ضرورة الانتباه للغة الجسد. صحيًا، مزاجه الجيد يعزز طاقته ويمنحه شعورًا متجددًا بالحيوية.
الثور
تبدأ حالة عدم الرضا التي رافقته مؤخرًا بالتلاشي، ويشعر الثور بأنه يقترب من مكانه الصحيح في الحياة. عاطفيًا، تتضح رؤيته بشأن الشريك المناسب ويزداد إيمانه بأن الحب الحقيقي أهم من المكاسب المادية. مهنيًا، تتعزز تقدير ودعم الرؤساء، مما يجعله في وقت مثالي للتعبير عن أفكاره. صحيًا، يجب أن يستعيد توازنه ويعطي نفسه الوقت للاسترخاء.
الجوزاء
يحرك الجوزاء اليوم دافع قوي لتحقيق أهدافه، مع الاعتماد على حدسه، مع ضرورة موازنته بالعقل. عاطفيًا، يشعر بأن العاطفة بحاجة لمزيد من التعبير. مهنيًا، التزامه وأخلاقياته العالية في العمل تفتح له الطريق نحو التقدم. صحيًا، النظام الغذائي الصحي والرياضة يساعدانه على تخفيف التوتر.
السرطان
يوم مميز للعطاء والعمل الإنساني، سواء عبر التعليم أو التبرع. عاطفيًا، يجد الفرصة للتعبير عن مشاعره بصدق، مما يقوي العلاقة بالشريك. مهنيًا، قد يدخل مشروعًا جديدًا أو يبحث عن مصادر دخل إضافية تشعل حماسه. صحيًا، يجب الاهتمام بقلبه عبر الغذاء الجيد والراحة الكافية.
الأسد
اليوم مناسب لتولي زمام المبادرة وقيادة المشاريع بثقة، حيث دورك القيادي طبيعي جدًا. عاطفيًا، قد يحتاج الأسد لبعض العزلة لإعادة شحن طاقته. مهنيًا، لا تقلق من الأخطاء فهي جزء من التعلم. صحيًا، المشي أو السباحة مع غذاء صحي يساعد على استعادة التوازن.
العذراء
تؤثر العذراء في محيطها بهدوء وقوة دون أن تشعر. عاطفيًا، قد تلتقي بشخص مميز في مكان غير تقليدي يجمعكما اهتمام مشترك. مهنيًا، ليس الوقت مناسبًا للقرارات الكبيرة، خذ الأمور بروية. صحيًا، الالتزام بالوجبات الصحية وممارسة نشاط بدني مهم، مع تخصيص وقت للمتعة.
الميزان
يوم مناسب للتعبير عن المشاعر والتخلص من الضغوط. عاطفيًا، قد يجد الحب في بيئة أو ثقافة مختلفة تمامًا. مهنيًا، تسير الأمور لصالحه وتظهر إشارات إيجابية على الطريق الصحيح. صحيًا، يجب الانتباه للجسم، شرب الماء بكثرة وتقليل المنبهات يعزز التوازن.
العقرب
قد يواجه صعوبة في النقاش مع أشخاص متصلبين، لكن الأجواء تتحسن لاحقًا. عاطفيًا، يسعى خلف ما يريد بشغف كبير مع الحفاظ على التوازن. مهنيًا، اللين والمرونة أفضل من الضغط والمواجهة. صحيًا، يحتاج الطاقة العاطفية إلى تفريغ عبر الرياضة أو الحركة.
القوس
مع اقتراب المساء، يشعر القوس بطاقة متجددة، يُنصح بتوجيهها نحو الذات لتجنب التشتت. عاطفيًا، يبحث عن الاستقلال والتحفيز الفكري. مهنيًا، الثقة بالنفس واضحة، ويجب تجنب الانشغال بالمظاهر على حساب الالتزام بالوقت. صحيًا، اهتم بالظهر والجسد عبر تمارين خفيفة أو حمام دافئ.
الجدي
اليوم مناسب للهدوء ومنح النفس وقتًا للراحة بدل السعي المستمر خلف المغامرات. عاطفيًا، تنتظره تجربة مختلفة مليئة بالحماس. مهنيًا، خبراته السابقة تساعده على تجنب الأخطاء. صحيًا، القليل من الرياضة وطعام مغذٍ ووقت استرخاء كافٍ لحمايته من الإرهاق.
الدلو
قد يواجه توترًا بسبب عدم وضوح المستقبل، مع خلاف صباحي سريع الزوال. عاطفيًا، الخروج من الروتين يفتح أبواب التعارف. مهنيًا، حدسه هو دليله الأفضل. صحيًا، التفكير في تطوير الذات أو تعلم شيء جديد يعزز التوازن العام.
الحوت
انشغاله بالآخرين قد يجعله يهمل احتياجاته الخاصة، لذا يحتاج للتأمل وإعادة ترتيب الأفكار. عاطفيًا، يملك جرأة غير معتادة للدخول في علاقة جديدة. مهنيًا، لا يرفض المساعدة المقدمة له. صحيًا، ينصح بالمشي أو الرقص أو أي نشاط ممتع لإعادة شحن الطاقة.
