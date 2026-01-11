تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

«صوت هند رجب» بين بافتا وغولدن غلوب والأوسكار

Lebanon 24
11-01-2026 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1467127-639037719889350930.jpg
Doc-P-1467127-639037719889350930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار إدراج فيلم «صوت هند رجب» ضمن القائمة الطويلة لجوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، في فئتين، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الأكاديمية الترشيحات قبل يومين.

وبدأ التصويت على الأعمال المرشحة في 9 كانون الثاني الجاري، ويستمر حتى 20 من الشهر نفسه، على أن تُعلن القائمة النهائية للترشيحات في 27 كانون الثاني، بينما يُقام حفل توزيع جوائز بافتا في 22 شباط 2026.

ويأتي هذا الترشح بعد النجاح اللافت الذي حققه الفيلم، وتأثيره القوي في الضمير الإنساني العالمي، حيث نال جائزة الأسد الفضي من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الثانية والثمانين، ما فتح أمامه أبواباً واسعة في المحافل السينمائية الدولية.

وترشح «صوت هند رجب» لجوائز بافتا في فئتي أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية وأفضل مخرج، عن المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي تخوض منافسة قوية مع تسعة مخرجين بارزين من السينما العالمية، من بينهم اليوناني يورغوث لانثيموس عن فيلم «بوغونيا»، والأميركية كاثرين بيغلو عن «منزل الديناميت»، إلى جانب أسماء أخرى من مدارس سينمائية مختلفة.

ولم تتوقف الترشيحات العالمية عند بافتا، إذ تزامن ذلك مع ترشيح الفيلم لجوائز غولدن غلوب في فئة أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية، في الحفل الذي أُقيم مساء اليوم.

كما ينتظر الفيلم محطة مفصلية أخرى، مع الإعلان عن القائمة النهائية للأفلام الخمسة المتنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي في الدورة الـ98 لجوائز الأوسكار، والمقرر كشفها في 22 يناير الجاري، قبل إقامة الحفل في 15 آذار المقبل.

وتعكس هذه الترشيحات المتتالية المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها السينما العربية على الساحة العالمية، وقدرتها على التأثير في الرأي العام الدولي، خاصة في تناول القضايا الإنسانية المرتبطة بغزة وفلسطين ومناطق الصراع.

وفي هذا السياق، قال الناقد السينمائي المصري أحمد سعد الدين، في تصريحات خاصة، إن فرص فيلم «صوت هند رجب» في الفوز بجوائز بافتا 2026 تبدو أقوى من حظوظه في الأوسكار، معتبراً أن جوائز الأكاديمية الأميركية قد تتأثر أحياناً بعوامل سياسية.

وأضاف أن المخرجة كوثر بن هنية نجحت في فك رموز المشاركة العربية في المحافل السينمائية العالمية، من خلال بناء حضور قوي ومتواصل في المهرجانات الدولية وحصد الجوائز، وهو ما ساهم في تصدر الفيلم للاهتمام العالمي.

وأشار إلى أن فوز الفيلم بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا قد يشكّل دافعاً لتحقيق إنجاز تاريخي في بافتا وغولدن غلوب وربما الأوسكار، لافتاً إلى أن جوائز بافتا لا تقل أهمية عن الأوسكار، ما يعزز من فرص الفيلم في حصدها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأوسكار يفتح أبوابه لفيلمين من فلسطين وتونس
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... 4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله: الأحد المقبل أول أيام شهر رجب
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا ابتعدت هند صبري عن الساحة الفنية؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

أكاديمية

التونسية

التونسي

القضايا

فلسطين

الطويل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-01-11
Lebanon24
10:17 | 2026-01-11
Lebanon24
08:29 | 2026-01-11
Lebanon24
05:22 | 2026-01-11
Lebanon24
04:45 | 2026-01-11
Lebanon24
03:07 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24