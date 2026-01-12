تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

ندوب وحقن ووزن متدنٍ… أسرار الأيام الأخيرة لمايكل جاكسون

Lebanon 24
12-01-2026 | 02:40
كشفت تفاصيل جديدة من تقرير تشريح جثة ملك البوب مايكل جاكسون عن جانب مظلم من حالته الصحية في سنواته الأخيرة، مظهرةً حجم المعاناة التي أخفاها خلف صورته الفنية حتى وفاته في حزيران 2009 عن 50 عامًا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أظهر التقرير وجود ندوب وآثار طعنات منتشرة في أنحاء جسده، يُرجّح أنها ناتجة عن حقن متكررة بمسكنات قوية للتعامل مع أرق مزمن وآلام مستمرة. كما بيّن التقرير أنّ وزن جاكسون عند وفاته لم يتجاوز نحو 55 كيلوغرامًا، ما يعكس تدهورًا جسديًا حادًا مرتبطًا بحميات قاسية واضطرابات أكل محتملة.

ولفت التقرير إلى عدم العثور على آثار أدوية فموية في معدته، رغم ما تردد عن تناوله وجبة واحدة يوميًا، ما يعزز فرضية اعتماده شبه الكامل على الحقن الطبية. كما وثّق الطب الشرعي وجود ندوب خلف الأذنين وعلى جانبي الأنف، في مؤشر على خضوعه لعدد كبير من العمليات التجميلية.

ويرى خبراء أنّ هذه المعطيات تعيد تسليط الضوء على السرية التي أحاط بها جاكسون وضعه الصحي، وعلى حجم الضغوط الجسدية والنفسية التي عاشها بعيدًا عن الأضواء. كما تُظهر النتائج كيف جعل الضعف الجسدي الشديد واعتماده المكثف على الأدوية جسده أكثر هشاشة أمام تأثير جرعة البروبوفول التي أودت بحياته داخل منزله في لوس أنجلوس.
