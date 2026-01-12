ندوب وحقن ووزن متدنٍ… أسرار الأيام الأخيرة لمايكل جاكسون

كشفت تفاصيل جديدة من تقرير تشريح جثة ملك البوب عن جانب مظلم من حالته الصحية في سنواته الأخيرة، مظهرةً حجم المعاناة التي أخفاها خلف صورته الفنية حتى وفاته في حزيران 2009 عن 50 عامًا.



وبحسب صحيفة "ميرور" ، أظهر التقرير وجود ندوب وآثار طعنات منتشرة في أنحاء جسده، يُرجّح أنها ناتجة عن حقن متكررة بمسكنات قوية للتعامل مع أرق مزمن وآلام مستمرة. كما بيّن التقرير أنّ وزن عند وفاته لم يتجاوز نحو 55 كيلوغرامًا، ما يعكس تدهورًا جسديًا حادًا مرتبطًا بحميات قاسية واضطرابات أكل محتملة.



ولفت التقرير إلى عدم العثور على آثار أدوية فموية في معدته، رغم ما تردد عن تناوله وجبة واحدة يوميًا، ما يعزز فرضية اعتماده شبه الكامل على الحقن الطبية. كما وثّق وجود ندوب خلف الأذنين وعلى جانبي الأنف، في مؤشر على خضوعه لعدد كبير من العمليات التجميلية.



ويرى خبراء أنّ هذه المعطيات تعيد تسليط الضوء على السرية التي أحاط بها جاكسون وضعه الصحي، وعلى حجم الضغوط الجسدية والنفسية التي عاشها بعيدًا عن الأضواء. كما تُظهر النتائج كيف جعل الضعف الجسدي الشديد واعتماده المكثف على الأدوية جسده أكثر هشاشة أمام تأثير جرعة التي أودت بحياته داخل منزله في .

