منوعات
حادثة حزينة في عمان... سيّدة توفيت بعدما علقت داخل عجانة طحين
Lebanon 24
12-01-2026
|
09:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت سيدة أردنية في أحد معامل تصنيع الحلويات في منطقة
العبدلي
في
عمان
، بعدما علِقت داخل عجانة طحين أثناء عملها.
وأوضحت التحقيقات الأولية، أن السيدة كانت ترتدي لفحة التفّت حول عامود العجانة أثناء عملها داخل المعمل، الذي تعود ملكيته لشقيقها، ما أدى إلى وفاتها في الموقع مباشرة. (ارم نيوز)
تابع
