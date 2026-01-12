حادثة حزينة في عمان... سيّدة توفيت بعدما علقت داخل عجانة طحين ​

توفيت سيدة أردنية في أحد معامل تصنيع الحلويات في منطقة في ، بعدما علِقت داخل عجانة طحين أثناء عملها.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن السيدة كانت ترتدي لفحة التفّت حول عامود العجانة أثناء عملها داخل المعمل، الذي تعود ملكيته لشقيقها، ما أدى إلى وفاتها في الموقع مباشرة. (ارم نيوز)