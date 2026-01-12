تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

مفاجأة.. إطلاق دمية "باربي" جديدة للأطفال المصابين بالتوحد

Lebanon 24
12-01-2026 | 11:46
أعلنت شركة "ماتيل" الأميركية للألعاب عن إطلاق دمية باربي جديدة تمثل طفلاً مصاباً بالتوحد، في خطوة تُعد أحدث إضافة إلى مجموعتها الهادفة إلى تعزيز التنوع والشمول.

 

وأوضحت الشركة في بيان أن الدمية الجديدة تنضم إلى مجموعة تشمل دمى باربي مصابة بمتلازمة داون (تثلث الصبغي 21)، وأخرى كفيفة، ودمية مصابة بداء السكري من النوع الأول.

وبيّنت «ماتيل» أنها تعاونت في تصميم الدمية مع منظمة «شبكة الدفاع الذاتي عن التوحد» (ASAN)، المعنية بالدفاع عن حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد وتحسين تمثيلهم في الإعلام.

وقالت الشركة إن تصميم الدمية جاء بمشاركة أفراد من مجتمع التوحد، بهدف عكس الطرق الشائعة التي يختبر بها المصابون بالتوحد محيطهم ويتفاعلون معه ويتواصلون من خلاله.

وتتميز الدمية الجديدة بمفاصل متحركة في المرفقين والمعصمين، بخلاف دمى باربي التقليدية، ما يتيح لها أداء حركات متكررة مثل التصفيق أو إيماءات أخرى يستخدمها بعض المصابين بالتوحد للتعامل مع المحفزات الحسية أو للتعبير عن الحماسة.


كما صُممت عيناها بميلان طفيف، في إشارة إلى ميل بعض المصابين بالتوحد إلى تجنب التواصل البصري المباشر.

وتأتي الدمية مرفقة بألعاب لتخفيف التوتر الحسي، وسماعات رأس عازلة للضوضاء، وجهاز لوحي، بحسب ما أفادت الشركة، التي أعلنت أيضاً التزامها بالتبرع بألف دمية لمستشفيات الأطفال الأميركية المتخصصة بعلاج التوحد.

وفي السياق، تشير المعارف العلمية المتوافرة حالياً إلى عدم القدرة على تحديد جميع أسباب التوحد بدقة، ما أسهم على مدى سنوات في انتشار نظريات غير صحيحة، من بينها الربط المزعوم بين التوحد واللقاحات، أو الإفراط في استخدام الشاشات، أو أخيراً تناول الباراسيتامول خلال الحمل، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية". 

