تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

حادثة نادرة وغريبة جدًا… مزارع يفاجأ بتسجيل وفاته في السجلات منذ عشر سنوات!

Lebanon 24
12-01-2026 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1467512-639038419866761267.webp
Doc-P-1467512-639038419866761267.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت محافظة الأقصر حادثة نادرة وغريبة، بعد أن اكتشف مزارع مسن أنه مسجل رسميًا كمتوفى منذ عشر سنوات، رغم أنه على قيد الحياة.

المزارع محمد سعد الدين إسماعيل، البالغ من العمر 92 عامًا ومن مواليد عام 1934، توجه مؤخرًا إلى السجل المدني بمركز إسنا لتجديد بطاقة الرقم القومي، فصُدم بخبر تسجيل وفاته منذ عقد كامل.


وبمراجعة بيانات الأم وتواريخ الميلاد، أكد الموظف وجود شهادة وفاة باسمه، ما دفع المسن للعودة إلى منزله وإبلاغ أبنائه بالواقعة الغريبة.


وقد قدّم أحد أبنائه شكوى رسمية للجهات الحكومية عبر النيابة الإدارية، مطالبًا بالتحقيق في أسباب إصدار شهادة وفاة لشخص لا يزال على قيد الحياة، وإثبات وجود والده قانونيًا لضمان حقوقه واستكمال تجديد أوراقه الرسمية.


وأوضحت المصادر الرسمية أن الخطأ نجم عن تشابه اسم المزارع مع شقيقه المتوفى، إضافة إلى عدم صدور شهادة ميلاد حديثة له عند ولادته، ما أدى إلى تسجيله خطأً كـ"متوفى" في السجلات الحكومية.


واستجابت السلطات المصرية بسرعة، وأصدرت قرارًا بإرسال موظف مختص إلى منزل المزارع لتصحيح البيانات وإصدار الأوراق الرسمية اللازمة، مع مراعاة حالته الصحية وسنه، وتصحيح القيود العائلية وضمان حقوقه القانونية. (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حالات طبية نادرة وغريبة هزّت العالم في 2025… تعرّفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: هذه السنة ستكون سنة يوبيل الأمل وهذا سيكون مهماً جداً لنا جميعاً
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة غريبة.. سيدة تتفاجأ بإشعار إنهاء عمل من شركة لم تنضم إليها!
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مأساوية.. أب يحتجز طفله المصاب بالتوحد في غرفة مهجورة لمدة عشر سنوات!
lebanon 24
Lebanon24
13/01/2026 05:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24

القيود العائلية

محمد سعد الدين

سعد الدين

محمد سعد

إسماعيل

النيابة

المصرية

محمد س

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:29 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-12
Lebanon24
11:46 | 2026-01-12
Lebanon24
10:07 | 2026-01-12
Lebanon24
09:29 | 2026-01-12
Lebanon24
07:47 | 2026-01-12
Lebanon24
07:27 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24