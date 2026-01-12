قطة روسية تتصدر قائمة أفضل القطط في العالم لعام 2025.. هذا اسمها (صورة)

تصدرت القطة الروسية الحبشية دارلين دالمور بلاك قائمة للقطط لعام 2025، بعدما نالت لقب الممثل الأكثر حصولًا على الجوائز ضمن عائلة القطط خلال العام نفسه.



حصلت دارلين، المولودة في 15 حزيران 2024 وعضوة نادي القطط الفاخرة الروسي، على أكثر من 19.7 ألف نقطة لتتوج رسميًا كبطل العالم.



وضمت قائمة أفضل 10 قطط لعام 2025 أربع قطط أخرى من وقطة واحدة من بيلاروس، فيما جاء أقرب منافسيها ميلودي شارم بي-شارك من تايلاند في المرتبة الثانية برصيد 18,576 نقطة، وتتميز فراؤه الأزرق المرقط وعيناه البرتقاليتان اللافتتان. (روسيا اليوم) ؟





