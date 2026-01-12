تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

قطة روسية تتصدر قائمة أفضل القطط في العالم لعام 2025.. هذا اسمها (صورة)

Lebanon 24
12-01-2026 | 23:00
تصدرت القطة الروسية الحبشية دارلين فلور دالمور بلاك قائمة الاتحاد العالمي للقطط لعام 2025، بعدما نالت لقب الممثل الأكثر حصولًا على الجوائز ضمن عائلة القطط خلال العام نفسه.

حصلت دارلين، المولودة في 15 حزيران 2024 وعضوة نادي القطط الفاخرة الروسي، على أكثر من 19.7 ألف نقطة لتتوج رسميًا كبطل العالم.

وضمت قائمة أفضل 10 قطط لعام 2025 أربع قطط أخرى من روسيا وقطة واحدة من بيلاروس، فيما جاء أقرب منافسيها ميلودي شارم بي-شارك من تايلاند في المرتبة الثانية برصيد 18,576 نقطة، وتتميز فراؤه الأزرق المرقط وعيناه البرتقاليتان اللافتتان. (روسيا اليوم) ؟


 
 

 
